Diretta Brescia Milano/ Streaming video tv: derby per l’Olimpia (basket)

DIRETTA BRESCIA MILANO: L’OLIMPIA DEVE DIMENTICARE L’EUROLEGA

Brescia Milano, diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Guido Giovannetti e Martino Galasso, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 marzo 2021, presso il Palaleonessa A2A di Brescia, che ospiterà dunque questo derby lombardo per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A di basket 2020-2021, settimo turno del girone di ritorno. Presentando la diretta di Brescia Milano, dobbiamo evidenziare che le esigenze di classifica della Germani Brescia e della AX Armani Exchange Milano sono assai diverse ma ugualmente significative: la Leonessa padrona di casa è reduce dal turno di riposo e finora vanta 18 punti con nove vittorie e dieci sconfitte, dunque Brescia è ai limiti della zona playoff, che dovrà difendere nell’ultima parte del campionato per giungere alla post-season.

Diretta Varese Pesaro/ Streaming video tv: altri due ex sotto le Prealpi (basket A1)

Una vittoria contro Milano avrebbe enorme valore sotto ogni punto di vista, ma l’Olimpia deve evitare il bis della sconfitta di domenica scorsa a Trento, la terza a fronte di sedici vittorie che hanno portato 32 punti in classifica per Ettore Messina.

DIRETTA BRESCIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Milano non sarà disponibile, dunque tifosi ed appassionati avranno la possibilità di seguire la partita solamente grazie alla diretta streaming video che sarà disponibile sulla piattaforma Eurosport Player, che trasmette su abbonamento tutte le partite della Serie A di basket. Altrimenti, ricordiamo come primo punto di riferimento il sito Internet della Lega Basket, con tutte le informazioni in tempo reale sulle partite.

DIRETTA/ Brindisi Virtus Bologna (63-63) streaming video tv: Bostic 15 punti

DIRETTA BRESCIA MILANO: IL CONTESTO

La diretta di Brescia Milano ci offrirà dunque una delle partite più attese della giornata della Serie A di basket. Abbiamo visto che domenica scorsa la Germani ha riposato e sicuramente Brescia dovrà puntare proprio sulla freschezza al cospetto di una Olimpia che invece gioca a raffica su ogni fronte. Due settimane fa, l’ultima uscita di Brescia in Serie A fu la bella vittoria ottenuta per 89-79 in casa contro Reggio Emilia con i 22 punti di Chery in copertina, vincere contro la capolista darebbe due punti pesantissimi nella corsa della Leonessa verso i playoff. Dall’altra parte abbiamo una Milano eccellente protagonista sia in campionato sia in Eurolega, che però domenica scorsa ha perso a Trento per 61-60, in una partita dunque pessima per gli uomini di Ettore Messina in attacco: per l’Olimpia perdere due partite consecutive in campionato sarebbe una sgradevole novità, che Milano farà certamente di tutto per evitare.

Diretta/ Reggio Emilia Trieste (70-96) streaming video tv: Henry 20 punti

Pubblicità

© RIPRODUZIONE RISERVATA