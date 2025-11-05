Diretta Brescia Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi mercoledì 5 novembre 2024

DIRETTA BRESCIA MILANO (RISULTATO 78-68): TERZO QUARTO

Le squadre squadre dall’intervallo e si ricomincia subito a mille. Ricci da lunghissima distanza trova il +3. Sale in cattedra Brooks che ha impattato decisamente meglio il terzo quarto di partita rispetto agli avversari. Parziale di 2-8. Bilan fa 66-56.

Per lui 15esimo punto. Brooks allunga e fa 69-59 quanto mancano tre giri di orologio. Si va all’ultimo quarto di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA BRESCIA MILANO (RISULTATO 56-41): SECONDO QUARTO

Le squadre cominciano nel secondo quarto della partita. Brescia decisamente meglio in questa seconda frazione tra trascinata da Della Valle e Ivanovic. Brooks da due trova il canestro.

Tripla di Brooks per il -10 Milano che ceerca di recuperare punti. Tote segna dal limite, poi commette fallo su Bilan che va a tirare due liberi: 1/2 realizzati. Guduric dal limite trova il 56-41. Finisce il secondo quarto le squadre vanno all’intervallo.

DIRETTA BRESCIA MILANO (RISULTATO 27-20): PRIMO QUARTO

Al via la sfida tra Brescia e Olimpia Milano. Primi punti per il Brescia e Milano che risponde in due occasioni portandosi sul 4-4. Protagonista Bilan con due canestri consecutivi, ben 4 punti. 7-4 Brescia. Nebo sale in cattedra e realizza bene sei punti portando il risultato sul 7-8 in favore dei suoi.

14-13 quando mancano tre minuti alla fine. 18-17 con Nebo che va sotto canestro dopo aver sfruttato il rimbalzo. Brooks da due approfitta di un contopiede. Burnell fa 25-20. Finisce primo quarto. (Marco Genduso)

DIRETTA BRESCIA MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Comincia la diretta Brescia Milano, abbiamo evidenziato che è questo ormai il derby lombardo di maggiore spessore dal punto di vista tecnico, anche se non può avere il blasone e il fascino delle sfide che oppongono l’Olimpia Milano alle classiche rivali Varese o Cantù, fra l’altro tornata in Serie A per portare le lombarde addirittura a cinque su sedici compresa Cremona. Diciamo che per Brescia in realtà in questi anni le partite memorabili sono state soprattutto contro la Virtus Bologna, come per la vittoria in Coppa Italia nel 2023 e la finale scudetto persa pochi mesi fa, però logicamente anche i confronti con l’Olimpia Milano sono ormai sempre partite di alto livello.

L’ultimo precedente è recentissimo e anche prestigioso, la finale di Supercoppa Italiana vinta da Milano per 90-76 domenica 28 settembre scorso al Forum di Assago, con Josh Nebo in copertina grazie ai 18 punti all’attivo. Poco più di un mese dopo si gioca a campi invertiti, come andrà questa volta la diretta Brescia Milano? Il verdetto è affidato ai protagonisti! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BRESCIA MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Doppia opzione per la diretta Brescia Milano in tv, il derby lombardo infatti sarà visibile anche su Sky Sport Basket e relativi servizi per la diretta streaming video, fornita d’altronde anche sul canale tematico LBATV.

DERBY LOMBARDO DI SPICCO

Fra i derby lombardi ce ne sono evidentemente di più storici e sentiti, però da qualche anno a questa parte la diretta Brescia Milano è senza dubbio diventata la partita più significativa quando si affrontano due formazioni lombarde nella Serie A di basket, come succederà per la sesta giornata alle ore 18.30 di stasera, mercoledì 5 novembre 2025, al PalaLeonessa A2A.

Innanzitutto bisogna ricordare che stiamo seguendo un particolare turno infrasettimanale disputato in giorni nei quali le Coppe europee non si fermano. L’indicazione è significativa in particolare per la EA7 Emporio Armani Milano, perché gli uomini di coach Ettore Messina dovranno poi giocare venerdì a Istanbul e quindi si ritrovano di fatto un “doppio turno” anche in una settimana in cui l’Eurolega sarebbe stata più clemente.

I calendari ormai rasentano la follia e ciò meriterebbe riflessioni assai più ampie, qui però dobbiamo “solo” presentare la diretta Brescia Milano e allora possiamo ricordare che entrambe le squadre fanno parte del quartetto di testa in classifica dopo la quinta giornata, con quattro vittorie e una sconfitta. Anche per questo motivo il derby assumerà molto valore.

Per la Germani Brescia la sconfitta è arrivata proprio domenica dopo quattro successi consecutivi, è stato un ko sul filo di lana a Trapani per 77-75, doloroso ma che non ha di certo ridimensionato le ambizioni della Leonessa, che è ormai in maniera stabile una delle realtà migliori nel panorama del basket italiano.

DIRETTA BRESCIA MILANO: SCONTRO AL VERTICE

Ecco allora che la diretta Brescia Milano sarà un vero e proprio scontro al vertice. Per Brescia c’è l’occasione del riscatto immediato, d’altronde la Germani arriva dalla finale scudetto nella scorsa stagione e quindi ha pieno titolo per essere annoverata fra le big del basket italiano, sia pure con il vantaggio di avere scelto di non disputare le Coppe europee ormai da tre stagioni – e anche questo è un argomento sul quale si dovrebbe riflettere, con i suoi vantaggi e svantaggi ci chiediamo se sia giusto che di fatto i club ormai scelgono se e dove essere presenti in Europa.

Per l’Olimpia Milano ovviamente la collocazione internazionale è ben chiara, in campionato naturalmente almeno in stagione regolare bisogna sempre tenere conto del fatto che spesso l’Eurolega ha la precedenza e comunque dobbiamo dire che finora tra i confini italiani Milano ha cominciato bene. C’è stata l’iniziale sconfitta contro Tortona, ma in seguito sono arrivate quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali con un perentorio 61-93 a Reggio Emilia, che ben descrive la forza della EA7. Oggi però il compito dovrebbe essere più complicato per gli ospiti nella diretta Brescia Milano…