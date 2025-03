DIRETTA BRESCIA MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo arrivati al via della diretta Brescia Milano, che come abbiamo detto era stata anche la semifinale di Coppa Italia: nel primo turno la Germani, testa di serie numero 1, aveva avuto la meglio su Tortona mentre l’Olimpia aveva demolito la Virtus Bologna in una finale anticipata, dunque si era formato questo big match sulla strada verso la finale della Inalpi Arena di Torino. Era stata una partita davvero molto bella, anche se a basso punteggio: basti pensare che al termine del terzo quarto Brescia era in vantaggio di un punto e si era giocato sempre sul filo dell’equilibrio, alla fine però la vittoria aveva sorriso a Milano con il risultato di 69-74 e 19 punti di Shavon Shields.

Ottima prova anche da parte di Nikola Mirotic che aveva contribuito con 14 punti e 6 rimbalzi; Brescia aveva pagato la pessima partita del suo leader Amedeo Della Valle, che aveva concluso senza canestri dal campo (0/10) e appena 4 liberi a bersaglio, il miglior realizzatore della Germani era stato Maurice Daly Ndour autore di 20 punti ma non era bastato alla squadra di Peppe Poeta per prendersi la seconda finale in tre anni. Adesso le due corazzate si ritrovano nel ritorno di campionato e vedremo se arriverà la rivincita della Leonessa, lasciamo la risposta al parquet perché ci siamo davvero la diretta Brescia Milano sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA BRESCIA MILANO IN STREAMING VIDEO TV

In tv per la diretta Brescia Milano non sarà a disposizione che la piattaforma DAZN, e dunque la visione di questo big match sarà riservata agli abbonati che potranno usufruire del servizio di diretta streaming video.

BIG MATCH AL PALALEONESSA!

Che grande spettacolo la diretta Brescia Milano: il derby lombardo va in scena alle ore 20:00 di sabato 15 marzo, primo anticipo nella 22^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 ma, possiamo dirlo, anche potenziale antipasto di una serie playoff che potrebbe arrivare anche in finale. Grazie alla vittoria di Pistoia la Germani Brescia ha confermato il suo primo posto in classifica, ma mai come quest’anno possiamo dire che lo scenario sia in costante evoluzione perché ci sono almeno quattro squadre che si giocano il primato: la quinta resta Milano che vincendo questa sera tornerebbe del tutto in corsa, e che forse ha perso qualche partita di troppo dovendo rimontare in Eurolega.

L’Olimpia comunque è lì, nell’ultimo turno ha battuto Treviso e, tra le altre cose, anche Brescia ha tutto l’interesse a che Milano salga in classifica perché non vorrebbe mai affrontarla in un primo turno di playoff, anzi la speranza è che l’incrocio si possa evitare sino alla finale anche ricordando quanto accaduto in Coppa Italia. Dunque non vediamo l’ora che la diretta Brescia Milano prenda il via, nel frattempo qualche altra considerazione è giusto farla perché stiamo parlando di una delle partite più scintillanti che il campionato di Serie A1 possa offrire in questo momento.

DIRETTA BRESCIA MILANO: DUE CORAZZATE A CONFRONTO

Siamo a pochi passi dalla diretta Brescia Milano, per la Germani dunque una gran bella occasione per mettere un altro punto esclamativo su una stagione fino a qui bellissima, e non era affatto scontato trovare Brescia in testa alla classifica a metà marzo perché in estate si è registrato l’addio di Alessandro Magro, che ha lasciato spazio a Peppe Poeta ancora senza troppa esperienza. L’ex playmaker ha rivelato immediatamente le sue doti, ma va detto che il roster della Leonessa ha fatto il resto: costruito con raziocinio, e con il talento che gira intorno alla figura di Amedeo Della Valle che sarà anche l’ex di questa partita.

Milano la conosciamo bene, corazzata che sta giocando su due fronti e che quest’anno spera veramente di fare strada anche in Eurolega: per il momento le cose stanno andando bene, certo si potrebbe obiettare che ancora una volta l’Olimpia ha perso la finale di Coppa Italia – per il secondo anno consecutivo – e che dunque nell’attimo della verità abbia mancato il passo, tuttavia bisognerà poi giudicare questa Milano quando si giocheranno i playoff per lo scudetto, al momento ci si può “accontentare” del quarto posto in classifica che poi potrebbe anche essere migliorato strada facendo, intanto si può tornare a una sola vittoria da Brescia.