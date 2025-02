DIRETTA BRESCIA MILANO: UN’ALTRA FINALE ANTICIPATA!

Con la diretta Brescia Milano inauguriamo, alle ore 18:00 di sabato 15 febbraio, le semifinali di Coppa Italia 2024-2025: il torneo di basket si gioca alla Inalpi Arena di Torino, e questa partita rappresenta un’altra finale anticipata, così la possiamo chiamare, dopo il grande incrocio che l’Olimpia ha dominato contro la Virtus Bologna, una partita che teoricamente avrebbe dovuto portare in dote maggiore equilibrio e che invece Milano ha controllato fin dalla palla a due, mostrando una condizione assolutamente ideale per una competizione racchiusa in pochi giorni, tanto che ora si presenta da favorita anche alla semifinale.

Ettore Messina dovrà però fare i conti con Brescia, squadra che nel 2023 ha vinto la Coppa Italia: in quel caso sorprendendo tutti, quest’anno invece la Germani partiva già nel lotto delle favorite e intanto è arrivata alla Final Eight con la testa di serie numero 1 – sia pure ottenuta solo all’ultima giornata del girone di andata in campionato – in semifinale contro Tortona ha sofferto, al cospetto di una buona rivale, ma ha saputo confermare il pronostico. Attendiamo con trepidazione la diretta Brescia Milano, non sapendo davvero in che modo potranno andare le cose nella prima semifinale di Coppa Italia.

COME VEDERE LA DIRETTA BRESCIA MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Brescia Milano abbiamo le consuete opzioni su DMAX (in chiaro) e Eurosport 1 per gli abbonati al satellite, con diretta streaming video disponibile, sempre in abbonamento, sulla piattaforma DAZN.

DIRETTA BRESCIA MILANO: OLIMPIA FAVORITA

È lecito dire che nella diretta Brescia Milano sia l’Olimpia a partire favorita, anche per la storia recente in Coppa Italia: non va infatti dimenticato che, sotto la guida di Ettore Messina, Milano ha raggiunto la finale in tre delle ultime quattro edizioni, vincendo le prime due per poi cadere contro Napoli lo scorso anno. Chiaramente in una competizione di pochi giorni, e con sole tre partite per vincere il titolo, si può dire che da una parte una squadra inferiore possa trovare la serata della vita, ma dall’altra i valori emergono e quelli dell’Olimpia restano straordinari, ora che è rientrato anche Nikola Mirotic (a mezzo servizio in semifinale) le cose non possono che migliorare.

Certo però Brescia non è una squadra sprovveduta: da quando ha vinto la Coppa Italia nel 2023, sempre qui a Torino, è cresciuta in maniera esponenziale fino a diventare una sorta di corazzata del nostro basket, magari non attrezzata come Milano e Virtus Bologna in termini di roster ma sicuramente con i crismi del gruppo che ha le possibilità di andare in fondo anche in Serie A1. Tante soluzioni anche per una Germani il cui leader rimane sempre e comunque Amedeo Della Valle (ex della partita), sui 40 minuti questa squadra può fare il colpo eliminando l’Olimpia e volando in finale, vedremo se sarà davvero così.