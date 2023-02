Diretta Brescia Modena/ Streaming video tv: rondinelle in zona playout (Serie B)

DIRETTA BRESCIA MODENA: RONDINELLE IN CADUTA LIBERA!

Brescia Modena sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti, alle ore 14:00 di sabato 11 febbraio: si gioca per la 24^ giornata di Serie B 2022-2023. Situazione nerissima per le rondinelle: il Brescia ha incassato 4 gol a Perugia e perso l’ennesima partita, in breve tempo si è passati dalla zona playoff a quella playout e nemmeno il ritorno di Pep Clotet, dopo il brevissimo interregno di Alfredo Aglietti, ha dato una scossa a una squadra che appare sfiduciata, e che appena dopo il ko del Curi ha salutato il tecnico catalano con l’ennesimo cambio in panchina.

Il Modena invece si sta avvicinando ai playoff: il campionato dei canarini è di tutto rispetto e lo ha confermato anche la vittoria contro il Cagliari, che con Claudio Ranieri non aveva ancora perso e che invece è stato battuto di autorità al Braglia. Attenzione ad Attilio Tesser, parecchio esperto della categoria; aspettando che la diretta di Brescia Modena si giochi, possiamo fare la nostra rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori qui al Rigamonti, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita di Serie B.

DIRETTA BRESCIA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Modena non dovrebbe essere garantita sui canali tradizionali della televisione satellitare, ma andare in onda sul pacchetto Calcio che richiede un abbonamento specifico – sempre con la possibilità di seguire Brescia Modena in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che tutti i match del campionato di Serie B sono forniti dalla piattaforma DAZN: anche in questo caso i clienti potranno seguire Brescia Modena in mobilità, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA MODENA

Può sorridere il club lombardo che per la diretta Brescia Modena ritrova Mangraviti e Papetti: almeno il primo dovrebbe essere titolare al centro della difesa (con Adorni) a protezione di Andrenacci, poi squalificato Karacic a destra e dunque spazio ad Alexander Jallow o lo stesso Papetti che può allargarsi, a sinistra giocherà Huard. Van De Looi si candida per un posto in mediana con Dimitri Bisoli (ma Bjorkengren rimane favorito), Galazzi se la vede con Listkowski a destra e Pablo Rodriguez sarà confermato a sinistra, Ndoj o Niemeijer trequartista centrale a supporto di Ayé che farà il centravanti, in vantaggio su Flavio Bianchi.

Tesser conferma il 4-3-1-2 ma magari con altri uomini: non in difesa dove Cittadini e Pergreffi si piazzano davanti a Gagno con Oukhadda e Ponsi sugli esterni. Forse a centrocampo dove Panada e Ionita possono scalzare Magnino e Andrea Poli, conferma invece per Gerli. Davanti il Modena può essere rivoluzionato rispetto a venerdì scorso: Tremolada può tornare a fare il trequartista in luogo di Giovannini, la coppia offensiva invece potrebbe essere composta da Bonfanti e Strizzolo che manderebbero in panchina Falcinelli e Davide Diaw, anche se quest’ultimo per ora appare in vantaggio nelle gerarchie.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Brescia Modena, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per la 24^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,10 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 2,70 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











