Diretta Brescia Nanterre/ Streaming video tv: spareggio per la Top 16 (Eurocup)

Brescia Nanterre, partita che viene diretta dagli arbitri Anne Panther, Saso Petek e Aare Halliko, si gioca alle ore 21:00 di martedì 17 dicembre presso il PalaLeonessa: è l’ultima giornata della regular season di basket Eurocup 2019-2020, e nel gruppo C la Leonessa va a caccia della qualificazione alla Top 16. La partita di questa sera è sostanzialmente uno spareggio, anche se non completamente: c’è in corsa anche l’Unics Kazan che ospita un Darussafaka già sicuro della qualificazione. Il girone è incredibilmente equilibrato: in questo senso la vittoria che Brescia ha raccolto sul campo dei turchi è stata di fondamentale importanza, e adesso basterà battere i francesi per essere certi della qualificazione e poi valutare eventualmente il piazzamento nel girone. A questo punto quello che era successo all’andata non conta più ma, sia come sia, la Leonessa si era imposta con uno scarto di 8 punti. Vediamo dunque quali potrebbero essere i temi principali legati alla diretta di Brescia Nanterre, della quale aspettiamo la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brescia Nanterre che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; come sempre però gli appassionati di basket potranno assistere a questa partita di Eurocup tramite la piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati il servizio di diretta streaming video raggiungibile con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BRESCIA NANTERRE: RISULTATI E CONTESTO

Entrando nella diretta di Brescia Nanterre, ci sono ben quattro squadre che hanno un record di 5 vittorie e 4 sconfitte nel gruppo C di Eurocup: tra queste appunto la Germani, che dunque vincendo non dovrebbe fare alcun calcolo e sarebbe qualificata alla Top 16. Diverso il discorso in caso di sconfitta: a quel punto bisognerebbe andare a guardare la classifica avulsa ma, con Darussafaka e Joventut Badalona già sicure del pass (e il Cedevita tagliato fuori), l’unica altra squadra che potrebbe entrare in corsa è l’Unics Kazan. Con la quale la Germani ha un bilancio negativo per differenza canestri (-5). A questo punto i conti non sono semplicissimi: se i russi dovessero vincere (giocheranno mercoledì), la partita di Brescia diventerebbe appunto uno spareggio e la Leonessa potrebbe anche perdere, a patto di riuscire a contenere la sconfitta entro i 7 punti di margine. Con il ko dell’Unics e l’eventuale sconfitta degli uomini di Vincenzo Esposito ci sarebbe un arrivo di tre squadre a pari punti: al momento la Germani è in vantaggio, ma per mantenere questo status avrebbe bisogno di non andare oltre i 2 punti di scarto nel suo eventuale ko, perchè in caso contrario sarebbe sorpassata e perderebbe il quarto posto in classifica. Ad ogni modo Brescia è padrona del suo destino: vincere significa passare il turno di Eurocup.



