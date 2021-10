Diretta Brescia Napoli/ Streaming video tv: Germani già nei guai (basket A1)

DIRETTA BRESCIA NAPOLI: GIÀ UNA SFIDA SALVEZZA?

Brescia Napoli sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Andrea Bongiorni e Gianluca Capotorto: si gioca alle ore 17:30 di domenica 17 ottobre, siamo al PalaBarbuto per la 4^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Stiamo già parlando di una sfida salvezza: non può più sbagliare la Germani, che avendo perso anche a Trieste si trova 0-3 in classifica ed è l’unica squadra che vada a caccia della prima vittoria, con il rischio di rimanere staccata dal gruppo e tutte le difficoltà del caso nel rientrare. Un progetto dunque che fatica a decollare: tuttavia, ci sarà ancora tempo per rimediare.

DIRETTA/ Foggia Monopoli (risultato 0-0) streaming video tv: risultato bloccato!

Napoli la prima affermazione l’ha colta domenica, e anche a sorpresa: è stata infatti battuta Treviso che arrivava da due vittorie, il modo migliore per rimettersi in carreggiata ed eventualmente provare a fare un campionato di tipo diverso, pur se Stefano Sacripanti è consapevole di quanto sarà complesso arrivare alla salvezza. Tra poche ore la diretta di Brescia Napoli prenderà il via, pertanto noi possiamo accomodarci in attesa della palla a due e, nel frattempo, provare a fare qualche valutazione circa i temi principali che emergeranno dalla partita.

DIRETTA SBK 2021/ Superbike streaming video tv: comincia il warm up! Gp Argentina

DIRETTA BRESCIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Napoli sarà quella trasmessa su Eurosport 2 per la domenica di basket: appuntamento dunque sul canale 211 del decoder di Sky, riservato ai clienti della televisione satellitare. Per tutti gli altri, anche qui previo abbonamento, la partita di Serie A1 sarà disponibile sul broadcaster Discovery + che, da questa stagione, è diventato fornitore ufficiale del campionato e dunque manderà in onda la partita in diretta streaming video, consentendovi di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA/ Potenza ACR Messina (risultato 0-0) streaming video: chance Costa Ferreira!

DIRETTA BRESCIA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Napoli si gioca per la terza volta in questa stagione: le due squadre si erano affrontate anche nel girone di Supercoppa dominato da Treviso, e dunque non si erano qualificate per i quarti. Poi è arrivato il campionato, ed entrambe hanno confermato le loro difficoltà; se non altro la GeVi si è tolta lo sfizio di vincere la prima partita e lo ha fatto in grande stile, rimanendo sempre avanti nel punteggio contro una Nutribullet che fino a quel momento aveva dato prova di poter diventare una big di Serie A1. È dunque la Leonessa, come abbiamo già detto, ad avere maggiormente bisogno di risposte: aprire il campionato con tre sconfitte è chiaramente un dato ampiamente negativo, soprattutto perché si tratta di un torneo molto livellato e non sembrano esserci squadre materasso su cui poter sperare di fare la corsa. Naturalmente siamo solo all’inizio, ma questo 0-3 di partenza potrebbe già essere un segnale di come Brescia sarà chiamata alla rincorsa per tutta la stagione; vedremo allora se finalmente riuscirà a togliere quel fastidioso e preoccupante 0 dalla sua classifica, tra poco saremo al PalaLeonessa per l’inizio di una partita molto delicata…



© RIPRODUZIONE RISERVATA