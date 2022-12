Diretta Brescia Napoli/ Streaming video tv: partita da ex per Buscaglia (basket A1)

DIRETTA BRESCIA NAPOLI: GERMANI FAVORITA!

Brescia Napoli, partita diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Gabriele Bettini e Antonio Bartolomeo, si gioca alle ore 17:00 di domenica 4 dicembre: al PalaLeonessa vivremo la 9^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, ed è interessante notare come le due squadre arrivino da partite risolte all’ultimo possesso, ma con esiti opposti. La Germani infatti è riuscita con molta fatica a vincere sul parquet di Trieste, dando continuità alla bella affermazione contro Tortona e risalendo una classifica che forse non è ancora ai livelli sperati, ma certamente non si può in alcun modo definire negativa.

La GeVi invece ha perso una grande occasione: proprio Tortona ha vinto di un punto, impedendo a Napoli di entrare in zona playoff e rendere ancora più scintillante un avvio di stagione nel quale la squadra sta facendo vedere di potersela giocare meglio rispetto allo scorso anno, e di potersi salvare senza affanni. Vedremo cosa succederà tra poco nella diretta di Brescia Napoli; aspettando che si alzi la palla a due, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da una partita comunque importante per la classifica di Serie A1, anche se siamo soltanto all’inizio di una stagione che sarà lunga.

DIRETTA BRESCIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Napoli non sarà, per questa 9^ giornata, una di quelle garantite sui canali della nostra televisione. L’alternativa però, come ormai ben sappiamo, è rappresentata dalla piattaforma Eleven Sports che da questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete decidere se abbonarvi al servizio o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Napoli ci presenta una Germani che è sì reduce da un bel periodo in campionato, ma deve anche fare i conti con quanto sta succedendo in Eurocup: dopo aver perso inaspettatamente sul parquet di Cluj-Napoca, Brescia è caduta in casa nel derby contro Venezia, giocando una brutta partita e alla fine subendo una sconfitta netta. Alessandro Magro sa bene che la stagione europea si può raddrizzare, ma questo doppio ko deve giustamente far suonare qualche campanello d’allarme per una squadra che avrebbe le capacità per spingersi magari anche in semifinale, ma deve diventare più consapevole nei suoi mezzi.

Dall’altra parte abbiamo una Napoli che viaggia regolarmente verso il principale obiettivo, che ancora una volta è quello della conferma in Serie A1; Maurizio Buscaglia ovviamente spera in qualcosa di più e questo si traduce nel provare a lottare per un posto nei playoff, ma sarà complicato e, comunque, la GeVi dovrà prima conquistare i punti necessari alla salvezza, che già di suo non sarà semplice da andare a prendere. Anche per questo Napoli si presenterà al PalaLeonessa fermamente intenzionata a vincere, anche per cancellare immediatamente la sconfitta di Casale Monferrato che, per come è arrivata, potrebbe aver lasciato qualche scoria soprattutto a livello mentale.











