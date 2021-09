DIRETTA/ Brescia Napoli video streaming tv: l’epopea di una rinascita (basket)

DIRETTA BRESCIA NAPOLI: L’EPOPEA

Prima della diretta di Brescia Napoli, possiamo ripercorrere le tappe che hanno portato la società partenopea in Serie A1, e dunque a disputare la Supercoppa basket 2021. Del resto si tratta di una storia breve, cominciata nel 2016 dalla Serie B: alla prima stagione vittoria della Coppa Italia di categoria e dei playoff, salto immediato in A2 ma anche immediata retrocessione perdendo il playout (battuta Piacenza, sconfitta contro Roseto). Nel 2018, da Cuore Napoli la società è passata a chiamarsi semplicemente Napoli Basket: in Serie B ha timbrato il sesto posto nel suo girone fermandosi alla semifinale playoff, ma la Serie A2 è stata nuovamente conquistata grazie all’acquisizione del titolo sportivo di Legnano.

Una stagione transitoria (ottavo posto), poi la lunga strada per arrivare nuovamente ai playoff, dopo una regular season da secondo posto e un secondo gironcino vinto: eliminate Pistoia e Ferrara senza perdere una partita, il 3-1 contro Udine ha sancito il grande ritorno di Napoli nel massimo campionato di basket. Ora chiaramente questa società spera di restarci il più a lungo possibile, sarà dura vista la folta concorrenza e il livellamento del torneo, ma Stefano Sacripanti è un coach che sa il fatto suo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Napoli non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BRESCIA NAPOLI: PARTITA SENZA TROPPI STIMOLI

Brescia Napoli, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Beniamino Manuel Attard e Silvia Marziali, si gioca alle ore 20:00 di sabato 11 settembre: il PalaLeonessa ospita il match valido per la quinta giornata nel gruppo C di Supercoppa basket 2021-2022. Una partita che ormai non ha più particolari interessi per la classifica del girone: Treviso, che ha giocato subito tutte le gare per poi concentrarsi sulla Champions League, ha dominato e dunque ha lasciato le altre squadre a contendersi il secondo posto, senza più poter arrivare ai quarti di finale.

Ad ogni modo l’incrocio di stasera sarà comunque interessante: la Germani ha uno status per il quale chiudere la Supercoppa senza aver vinto una singola partita rappresenterebbe un punto negativo con il quale cominciare la stagione, la GeVi vuole dimostrare che anche da neopromossa se la potrà giocare ad armi pari. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Brescia Napoli; mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a fare un rapido approfondimento su quelli che potrebbero essere i temi principali legati a questa quinta giornata nel gruppo C di Supercoppa basket 2021.

DIRETTA BRESCIA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Come detto Brescia Napoli resta in ogni caso una partita interessante, anche se le due squadre sono ormai tagliate fuori dalla corsa ai quarti di Supercoppa: tra poco prenderà il via il campionato di Serie A1 che sarà il reale obiettivo per entrambe, e i due coach vogliono farsi trovare pronti. Possiamo dire da un certo punto di vista che la GeVi si trovi oggi nella posizione in cui era la Germani qualche anno fa: neopromossa e con non troppe aspettative – si punterà alla salvezza, chiaramente – ma è anche vero che, a differenza dei lombardi di allora, questa piazza in passato ha vissuto grande basket e messo in bacheca una Coppa Italia, e anche se la società non è più quella pubblico e tifosi lo sono, la passione è la stessa e bisognerà provare a onorarla. Brescia invece da quando è salita in Serie A1 ha sempre fatto bene, anche se è mancato il centesimo per fare l’euro; non sarà certo una contender per lo scudetto ma potrà sicuramente provare a tornare ai playoff, e magari nel mentre arrivare nel tabellone di Coppa Italia. Anche da questa partita di Supercoppa dunque passeranno le eventuali fortune della stagione…

