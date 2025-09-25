Tutte le informazioni sulla diretta Brescia Novara, situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

Diretta Brescia Novara (risultato 0-0): si comincia!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Brescia Novara? Cerchiamo di capire chi tra queste due compagini riuscirà ad avere la meglio grazie alla nostra solita analisi tra i dati dell’una e dell’altra compagine. Il Brescia si affida molto al palleggio, con un possesso medio vicino al 55% e oltre 420 passaggi completati a partita, ma spesso fatica a trasformare questa supremazia in concrete occasioni: i tiri sono circa 11 a gara, con un xG medio di 1,2.

Diretta/ Cittadella Lumezzane (risultato 0-1) video streaming tv: avanti gli ospiti (25 settembre 2025)

Il Novara invece adotta un approccio più diretto: meno possesso (47%) e meno passaggi, ma un’efficacia maggiore in contropiede, con un xG che resta attorno a 1,4 e il 42% dei tiri nello specchio. I piemontesi soffrono però dietro, con 1,5 gol subiti di media, mentre il Brescia mostra più solidità difensiva. La partita sarà quindi una sfida tra la gestione ragionata dei lombardi e le accelerazioni verticali del Novara. Numeri che ci hanno accompagnato fino al fischio di inizio, adesso si che può cominciare una delle gare più attese della giornata, con il nostro solito commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Pro Patria Albinoleffe (risultato finale 0-3): traversa di Gusu! (25 settembre 2025)

Diretta Brescia Novara, dove seguire la partita

Come è ormai prassi da qualche anno la competizione, e di conseguenza anche la diretta Brescia Novara, viene trasmessa dalle 20.45 dalle reti di Sky Sport per tutti i tifosi e gli appassionati che decidono di sottoscrivere un abbonamento, in questo caso poi la partita potrà essere seguita sui canali Sky Sport Max e Sky Sport (canale 257) o in streaming sulle piattaforme di SkyGo o NowTv.

Brescia Novara, piemontesi rischiano la zona playout

A chiudere la sesta giornata del girone A di Serie C sarà la diretta Brescia Novara dello Stadio Mario Rigamonti nella quale si scontreranno due squadre con obiettivi profondamente diversi e che fino a questo momento hanno avuto percorsi nettamente differenti l’una dall’altra, i biancazzurri ad esempio sono una delle squadre migliori in questo inizio di stagione e dopo la nascita come nuova società vogliono puntare fin da subito alla promozione in Serie B, prendendo l’eredità del fallito Brescia e della Feralpisalò, ma dimostrando anche nei fatti con vittorie importanti come quella per 2-0 contro la Giana Erminio.

DIRETTA/ Giana Erminio Virtus Verona (risultato finale 1-3): +3 scaligero! (25 settembre 2025)

Per i piemontesi invece la situazione in classifica è meno positiva e dopo essersi posizionati a metà classifica nella stagione passata, quest’anno stanno faticando a mantenere buoni risultati tanto che ora si trovano ad un passo dalla zona retrocessione, complice anche la sconfitta casalinga 0-1 con la Pro Vercelli, l’ennesima della stagione.

Brescia Novara, probabili ventidue in campo

Non dovrebbero esserci troppi cambi negli undici in campo per entrambe le squadre della diretta Brescia Novara, nel caso dei lombardi per cercare di confermare il risultato del weekend, in quello dei piemontesi per provare a dare una continuità alla squadra, quindi Aimo Diana dovrebbe scegliere un 3-5-2 con Gori tra i pali, Rizzo, Pasini e Silvestri come difensori centrali, Cisco e De Maria sulle fasce con Molfetta, Zennaro e Balestrero a completare il centrocampo e Vido insieme a Maistrello come coppia d’attacco. Nel 4-3-3 di Andrea Zanchetta invece verranno confermati Boseggia, Agyemang, Lorenzini, Bertoncini e D’Alessio, Malaspina, Collodel e Valdesi, Basso, Donadio e Da Graca.

Brescia Novara, quote e possibile esito finale

Secondo i bookmakers, come bet365, la squadra che è più probabile che vada via dalla diretta Brescia Novara con in tasca i 3 punti sono i biancazzurri padroni di casa la cui vittoria è quotata 1,57 e che è anche il risultato considerato più probabile tra tutti quelli possibili, a questo poi si potrebbe aggiungere la possibilità di vedere diversi gol in loro favore. In ordine di grandezza c’è poi il pareggio che è stato fissato a 3.75 mentre la vittoria in trasferta dei piemontesi è considerata quasi impossibile e quindi aumentata fino a 4.75 per via delle difficoltà che sta riscontrando da inizio anno.