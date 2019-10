Diretta Brescia Olimpia Lubiana/ Streaming video tv: Leonessa favorita in Eurocup

Brescia Olimpia Lubiana, che è in diretta dal PalaLeonessa, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 16 ottobre: nella terza giornata del gruppo C di basket Eurocup 2019-2020 la Germani va a caccia di quella che sarebbe la sua seconda vittoria internazionale, e lo fa contro una squadra che fino a questo momento è sempre stata battuta e rischia di rimanere indietro in maniera sostanziale. Nelle prime due partite la Leonessa ha sempre rispettato il fattore campo: vittoria all’esordio contro l’Unics Kazan, sconfitta sul parquet di Badalona. Il girone comunque è particolarmente interessante e aperto: soltanto il Darussafaka ha saputo vincere entrambe le gare, tutte le altre hanno perso almeno una volta e questo ovviamente, se da una parte concede una possibilità a tutti, dall’altra impone di stare attenti perchè potrebbe bastare anche un solo ko per rimanere fuori dalla zona qualificazione. Non resta allora che stare a vedere come andranno le cose nella diretta di Brescia Olimpia Lubiana; aspettando la palla a due al PalaLeonessa noi possiamo anche analizzare in maniera approfondita i temi principali di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Brescia Olimpia Lubiana non sarà disponibile; tuttavia la partita verrà fornita dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque sarà fruibile da tutti gli abbonati al servizio in diretta streaming video attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che per tutte le informazioni utili potrete anche consultare il sito ufficiale della Eurocup all’indirizzo www.eurocupbasketball.com, così come i profili che la Dinamo mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA BRESCIA OLIMPIA LUBIANA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Brescia Olimpia Lubiana vedremo se la Leonessa saprà confermare le ottime cose fatte vedere domenica: in campionato è arrivata una vittoria schiacciante contro Trento, con Tyler Cain capace di 13 punti e 8 rimbalzi con 6/7 al tiro e Awudu Abass che ha avuto 17 punti al pari di Ken Horton. Una squadra che sembra poter girare alla grande sotto la guida di Vincenzo Esposito, e che ora si confronta con quella dimensione europea che vuole assolutamente onorare; di fronte c’è un’avversaria che fino al 2012 è stata in Eurolega ma poi non è più riuscita a tornarci, e che l’ultima esperienza in Eurocup l’ha avuta tre anni fa non superando la regular season. L’Olimpia Lubiana è una squadra che ha sicuramente una forte tradizione internazionale, ma se poi si vanno a leggere i risultati nel corso degli anni si fatica a trovarne uno davvero di spessore; resta il fatto che gli sloveni sono abituati a gestire il doppio impegno e dunque Brescia dovrà fare particolarmente attenzione, anche se come già detto questa avversaria di stasera ha perso entrambe le partite giocate nel girone di Eurocup e dunque fronteggia una situazione difficile, avendo dato fino a questo momento la sensazione che le manchi ancora qualcosa per essere realmente competitiva. Le cose però possono cambiare nello spazio di 40 minuti, dunque staremo a vedere…



