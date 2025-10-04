Diretta Brescia Pergolettese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Rigamonti per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA BRESCIA PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono le statistiche della diretta di Brescia Pergolettese? Vediamo un po’ di numeri per capire i trend delle due squadre e per dare una versione più concreta alla partita che tra qualche istante seguiremo insieme. Il Brescia si presenta con numeri che raccontano di una squadra compatta: possesso medio al 52%, precisione nei passaggi all’81% e una produzione offensiva di 12 tiri a partita, con un xG di 1.25. In difesa subisce poco (9 tiri concessi, 3 nello specchio) e mantiene disciplina con appena 2 gialli di media. La Pergolettese gioca invece più di rimessa: possesso al 46%, precisione al 76%, e un xG di 0.95 con 10 tiri a gara.

Spiccano però i numeri sui piazzati: guadagna 6 corner di media, segno di una squadra che si affida molto ai calci da fermo per creare pericoli. Un confronto che mette in luce l’organizzazione delle Rondinelle contro la concretezza più verticale dei gialloblù. Ci sarà da divertirsi non c’è che dire, adesso via al commento live della diretta di Brescia Pergolettese, il fischio di inizio è alle porte e con esso il nostro commento, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BRESCIA PERGOLETTESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Brescia Pergolettese verrà trasmessa in esclusiva da Sky. L’emittente satellitare dedicherà almeno un canale alla messa in onda televisiva di questa partita così come metterà a disposizione lo streaming dell’evento per gli abbonati che hanno scaricato l’applicazione di Sky Go.

Si gioca sabato 4 ottobre 2025 dalle ore 14:30 la diretta Brescia Pergolettese. Presso lo Stadio Mario Rigamonti l’Union affronta un nuovo derby lombardo per proseguire la sua serie di risultati utili positivi che è iniziata alla seconda giornata dopo aver perso inaspettatamente all’esordio contro l’Arzignano Valchiampo.

La compagine guidata in panchina dal tecnico Aimo Diana ha saputo fin qui conquistare ben quattordici punti, gli stessi di Inter U23 ed Alcione Milano, ed è reduce dal pareggio maturato in trasferta contro la Virtus Verona venendo rallentata sull’1 a 1 nel turno infrasettimanale, quando il rigore di Di Molfetta è stato ripreso nel recupero dalla rete di Toffanin.

La Leonessa non hanno intenzione di concedere più nulla nel prossimo futuro alle rivali che incontreranno e questa sfida è l’occasione giusta per dimostrarlo. Gli ospiti sono invece in settima posizione solitaria grazie ai dieci punti racimolati nelle prime sette giornate del campionato di Serie C per la stagione 2025/2026.

Il cammino dei gialloblu si sta facendo piuttosto altalenante avendo rimediato due sconfitte, ed un pareggio, nelle ultime tre partite disputate. La squadra del tecnico Curioni viene appunto dal KO per 2 a 1 patito fra le mura amiche contro la neo promossa Dolomiti Bellunesi, quando si è fatta rimontare la rete del vantaggio iniziale siglata da Dore al quarto d’ora.

DIRETTA BRESCIA PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Brescia Pergolettese: modulo 3-4-1-2 con Gori in porta, Sorensen, Pasini e Rizzo dietro, Cisco, Zennaro, Balestrero e De Maria nel mezzo, Di Molfetta trequartista alle spalle dei due attaccanti Vido e Maistrello se si pensa alle scelte di mister Diana per i padroni di casa. Si va invece verso un 4-3-1-2 dall’inizio con Cordaro fra i pali, Aidoo, Benvenuto, Bane e Capoferri nella linea difensiva a quattro, Dore, Arini e Careccia in mediana, Ferrandino a supporto del duo offensivo formato da Parker e Pessolani per gli ospiti di mister Curioni.

DIRETTA BRESCIA PERGOLETTESE, LE QUOTE

Le quote proposte da Snai non sono certo equivocabili guardando ai possibili favoriti per l’esito finale della diretta Brescia Pergolettese. I padroni di casa dovrebbero infatti riuscire ad aggiudicarsi la posta in palio al termine dell’incontro ed il loro successo viene quindi quotato a solo 1.45. Molte meno sono invece le chances di vittoria per gli ospiti, dati addirittura a 6.50, mentre rimane in piedi l’ipotesi riguardante il pareggio, col segno x posto a 3.75.