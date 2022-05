DIRETTA/ Brescia Perugia video streaming tv: le Rondinelle in casa sorridono

DIRETTA BRESCIA PERUGIA: I TESTA A TESTA

Sono addirittura 43 i precedenti di Brescia Perugia, e quindi si tratta di una partita di una certa tradizione: sono 15 le vittorie del Grifone contro 12 delle rondinelle, di conseguenza i pareggi sono 16 per un quadro che si presenta piuttosto equilibrato. C’è stato un periodo di nove gare in cui il Brescia non è mai riuscito a battere il Perugia, per contro però bisogna dire che la squadra umbra oggi dovrebbe vincere al Rigamonti per passare il turno e regalarsi ancora il Monza nella semifinale playoff ma non espugna questo stadio dal febbraio 2015, quando Matteo Ardemagni e Diego Falcinelli avevano ribaltato il gol di Denis Tonucci (in panchina c’era l’ex Alessandro Calori, che con la maglia del Perugia aveva segnato quel famoso gol che aveva tolto, sotto un nubifragio, lo scudetto del 2000 alla Juventus).

DIRETTA/ Brescia Reggina (risultato finale 3-0): Cistana firma il tris definitivo!

Le ultime due in casa il Brescia le ha vinte, e lo ha fatto in tre delle ultime quattro mantenendo una striscia positiva di sei partite interne; lo scorso marzo è stata però una vittoria risicata e incredibile, dopo la rete di Manuel De Luca il Grifone è rimasto in 10 per l’espulsione di Gabriele Ferrarini e, tra 81’ e 84’, il Brescia ha ribaltato tutto con Flavio Bianchi e Rodrigo Palacio. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Perugia Monza (risultato finale 1-0): Ferrarini gela i brianzoli!

DIRETTA BRESCIA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Perugia sarà fornita dalla televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Calcio: il canale è disponibile al numero 202 del decoder e chiaramente riservato agli abbonati, che potranno seguire questa partita dei playoff di Serie B anche in diretta Brescia Perugia in streaming video, attivando l’applicazione Sky Go. La mobilità è un servizio che viene garantito anche da DAZN, la piattaforma che ha in gestione tutto il campionato cadetto: anche in questo caso comunque bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA/ Cittadella Brescia (risultato finale 1-0): decide il gol di Cassandro!

PER UN POSTO IN SEMIFINALE!

Brescia Perugia è in diretta dallo stadio Rigamonti, alle ore 18:00 di sabato 14 maggio: si gioca per il primo turno dei playoff di Serie B 2021-2022, a differenza degli anni scorsi una gara secca che dunque rende le rondinelle ancora più favorite, perché ci sarà una sola occasione per il Grifone di vincere e cancellare la migliore posizione di classifica del Brescia, che in virtù di questo non solo può giocare in casa ma anche permettersi di pareggiare. Dopo l’addio di Filippo Inzaghi, Eugenio Corini non ha poi migliorato le cose in maniera sensibile: parla la classifica e il Brescia deve comunque giocare i playoff.

Il Perugia invece ha fatto una sorta di miracolo, perché ha recuperato terreno al Frosinone e all’ultima giornata, battendo il Monza che si giocava la promozione diretta, ha operato l’aggancio ai danni dei ciociari (che hanno perso) facendo valere la doppia sfida. Adesso dunque vedremo quello che succederà nella diretta di Brescia Perugia, una partita che tende dalla parte dei padroni di casa ma certamente non si può considerare scontata o chiusa; aspettando che al Rigamonti si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PERUGIA

La diretta Brescia Perugia Corini potrebbe confermare le scelte di venerdì scorso: il modulo sarà sicuramente il 4-3-1-2, in difesa a protezione di Joronen vedremo Cistana e Adorni (o Papetti) con Sabelli e Pajac sulle corsie esterne, poi un centrocampo nel quale il regista basso dovrebbe essere nuovamente Van de Looi, pronti a giocarsi una maglia sulle mezzali Bertagnoli e Jagiello che però devono vincere la concorrenza di Léris e Dimitri Bisoli. Dietro le punte ci sarà Matteo Tramoni; davanti cerca spazio Flavio Bianchi, ma l’esperienza di Moreo e soprattutto Palacio dovrebbe avere la meglio in questa gara secca.

Massimiliano Alvini ritrova Kouan e Olivieri: il primo potrebbe anche giocare sulla trequarti prendendo il posto di Santoro (per affiancare Ryder Matos, con Manuel De Luca che resterebbe attaccante unico) ma occhio alla concorrenza di Carretta che spera concretamente di essere titolare, a centrocampo invece sgomita D’Urso che parte alle spalle di Segre e Burrai, sulle fasce Falzerano e Lisi sono insidiati da Ferrarini (autore del gol che ha portato il Perugia ai playoff) e Andrea Beghetto. Sembra invece decisa la difesa a tre: Dell’Orco, Curado e Sgarbi si piazzeranno a protezione del portiere Chichizola.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Brescia Perugia indicano nelle rondinelle la squadra favorita per la vittoria: il segno 1 che regola questa eventualità vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,87 volte quanto messo sul piatto, per contro con il segno 2 per l’affermazione del Perugia intaschereste una vincita che ammonta a 4,25 volte la somma investita mentre per il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, il valore con questo bookmaker equivale a 3,40 volte l’importo che avrete pensato di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA