Diretta/ Brescia Perugia streaming video tv: rondinelle per volare (Serie B)

DIRETTA BRESCIA PERUGIA: PARTITA DURA PER INZAGHI!

Brescia Perugia, in diretta martedì 1 marzo 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Rondinelle attese da un altro importante esame per provare a spiccare il volo verso la Serie A. L’ultimo pareggio in casa del Como ha fatto di nuovo scivolare la squadra allenata da Pippo Inzaghi appena un punto sotto la zona promozione, ma le distanze in vetta sono strettissime e ogni partita può cambiare le carte in tavola.

Lo sa bene anche il Perugia che dopo un momento d’oro si è trovato di nuovo fuori dalla zona play off a causa della sconfitta contro il Benevento in casa. Tra l’ottavo e il decimo posto sono in tre a 41 punti col Frosinone e Cittadella che inseguono il Monza sesto a 44 e l’Ascoli settimo a 42 assieme agli umbri. All’andata Perugia vincente di misura sul Brescia allo stadio Renato Curi con un gol di De Luca, il 24 agosto 2018 1-1 nell’ultimo precedente tra le due squadre a Brescia.

DIRETTA BRESCIA PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Brescia Perugia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Brescia Perugia, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Filippo Inzaghi schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; Proia, Van De Looi, Leris; Jagiello, Tramoni; Moreo. Risponderà il Perugia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Rosi, Curado, Sgarbi; Falzerano, Santoro, Kouan, Beghetto; Matos, D’Urso; De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

