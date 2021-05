DIRETTA BRESCIA PESARO/ Video streaming tv: Tyler Cain, un ex molto rimpianto

DIRETTA BRESCIA PESARO: IL “CASO” TYLER CAIN

Brescia Pesaro è ovviamente la partita – anche – di Tyler Cain, il centro Usa che sta per concludere la prima stagione alla Vuelle e che l’anno scorso vestiva la canotta della Leonessa. Nei giorni scorsi ha dichiarato che sarebbe rimasto volentieri alla Germani, ma che la società ha deciso altrimenti: infatti l’assistente dei lombardi, Giacomo Baioni, ha confermato questa scelta dicendo che lo staff tecnico aveva pensato all’epoca di aggiungere maggiore stazza sotto canestro, andando alla ricerca di un elemento con caratteristiche diverse. Tuttavia, Baioni ha ammesso come quello di lasciar partire Cain sia stato un errore; anche oggi il centro sta dimostrando quel valore che aveva pienamente manifestato nei due anni a Varese (soprattutto il primo). Interpellato circa il futuro, il centro di Pesaro ha affermato di essersi trovato benissimo sull’Adriatico e, nonostante il rammarico per non aver potuto ricevere l’abbraccio dei tifosi (come tutti) la sua intenzione è quella di rimanere: presto, ha detto, si siederà con la società per discutere dell’opzione presente sul contratto, al momento tutto lascia pensare che Tyler Cain sarà un giocatore della Vuelle anche per il 2021-2022. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Cantù Sassari/ Streaming video tv: Dinamo, missione 4° posto (basket A1)

DIRETTA BRESCIA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Brescia Pesaro, così come per tutte le partite che riguardano l’ultima giornata del campionato di basket, bisognerà controllare eventuali modifiche al palinsesto e alla programmazione; noi comunque possiamo anticipare che, come al solito, tutte le partite di Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eurosport Player e dunque disponibili in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it invece vi permetterà di consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo resale, ma anche le statistiche delle squadre e dei giocatori impegnati sul parquet.

Basket A1 griglia playoff/ Risultati, accoppiamenti e combinazioni del primo turno

BRESCIA PESARO: ULTIMA DI BUSCAGLIA?

Brescia Pesaro sarà in diretta al PalaLeonessa, con palla a due alle ore 20:45 di lunedì 10 maggio: si gioca per la 30^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si conclude la regular season: la Germani ha ottenuto una salvezza sofferta timbrando una vittoria fondamentale sul parquet di Cremona, per quelle che erano le premesse però si può dire che la stagione sia stata deludente e infatti, non certo dalle ultime ore, la società è già al lavoro per provare a costruire la squadra che verrà nella speranza di tornare subito ai playoff.

Un discorso simile può essere fatto per la Vuelle: come abbiamo detto più volte, gli adriatici hanno guadagnato il 100% in questa annata, l’anno scorso erano retrocessi senza appelli ma poi hanno saputo ritrovare linfa vitale. Peccato che da febbraio in avanti, già in concomitanza con la splendida Coppa Italia, le cose siano tremendamente peggiorate, con la conseguenza di aver compromesso un cammino che sarebbe potuto essere bellissimo. Non ci resta ora che aspettare la diretta di Brescia Pesaro, provando nel frattempo a valutarne i temi principali.

Diretta Brindisi Varese/ Streaming video tv: Happy Casa pronta ai playoff (basket A1)

DIRETTA BRESCIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Pesaro sarà la patita tra due squadre deluse dalle occasioni mancate? Come abbiamo detto, tutto sommato la Vuelle ha avuto un’annata ottima, coronata sicuramente dalla finale di Coppa Italia raggiunta con grande sorpresa, ma anche una qualità di fondo che è emersa in quei giorni del Mediolanum Forum. Jasmin Repesa aveva a disposizione un roster infarcito di veterani che hanno fatto il loro, indicando la via ai più giovani; tuttavia nel momento culminante, ovvero quello di andare a rivaleggiare davvero con le big per le prime 5-6 posizioni della classifica, la Carpegna Prosciutto si è come sciolta e ha iniziato a perdere, facendosi rimontare dalle avversarie e perdendo la sua posizione. Un’occasione persa, non c’è che dire, anche se appunto rispetto al passato recente Pesaro è davvero tornata ad un ottimo livello; per quanto riguarda Brescia, la sensazione è che il processo di crescita degli ultimi anni si sia bruscamente arrestato, ma forse si può parlare semplicemente di una stagione nata male e proseguita peggio. L’esonero di Vincenzo Esposito ha portato in dote un ottimo allenatore come Maurizio Buscaglia; il barese ha timbrato la salvezza, ma forse nemmeno questo gli basterà per conservare la panchina e questo è un bel punto di domanda sul futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA