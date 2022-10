DIRETTA/ Brescia Pesaro video streaming tv: una partita con storia breve ma…

DIRETTA BRESCIA PESARO: LA STORIA

La storia della diretta di Brescia Pesaro è davvero molto recente. La Vuelle, società gloriosa del nostro basket con due scudetti, due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe in bacheca, ha riconquistato la Serie A1, dopo anni difficili, nel 2007: da quel momento è sempre rimasta nel massimo campionato, conoscendo stagioni difficilissime (le ricorderete) ma poi sapendo tornare sulla breccia con la finale di Coppa Italia del 2021 (proprio con Jasmin Repesa in panchina) ma anche i playoff della scorsa primavera.

Diretta/ Ulm Brescia (risultato 83-83) video streaming tv: fine tempi regolamentari

Brescia è stata fondata nel 2009, acquistando il titolo sportivo nel 2009: la scalata al basket di casa nostra ha portato alla storica promozione in Serie A1 arrivata nel 2016, di conseguenza questa è solo la settima stagione in cui le due squadre si incrociano in questo contesto e, va ricordato, la crisi di Pesaro ha impedito che si potessero generare sfide di un certo peso specifico, fossero esse nei playoff o nelle Final Eight di Coppa Italia. Adesso però che la Vuelle sembra tornata ad un certo livello di competitività, chissà che questo possa essere il campionato giusto per l’inizio di una bella rivalità; intanto vedremo come andranno le cose tra poche ore, quando la diretta di Brescia Pesaro prenderà il via al PalaLeonessa… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Pesaro Napoli (risultato finale 97-99): ultimi istanti al cardiopalma!

DIRETTA BRESCIA PESARO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Pesaro non è una di quelle che per questa giornata di Serie A1 sono trasmesse sui canali della nostra televisione: di conseguenza l’appuntamento per le immagini del match sarà su Eleven Sports, il portale che da questa stagione fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di basket. Visione in diretta streaming video, con la possibilità di abbonarsi o di acquistare on demand il singolo evento; noi possiamo anche ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Brindisi Brescia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

DUE SQUADRE IN CALO!

Brescia Pesaro sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni e Fabrizio Paglialunga: la partita si gioca alle ore 20:30 di sabato 29 ottobre, ed è valida per la 5^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Per le due squadre si tratta di risalire la corrente: entrambe partite bene in stagione, stanno ora affrontando una sorta di calo strutturale e hanno bisogno di certezze. La Germani, che sta anche portando avanti il doppio impegno con la Eurocup, ha perso un’altra volta in volata ma in questo caso la sconfitta, arrivata sul parquet di Brindisi, è stata bruciante anche per il modo in cui è maturata.

Pesaro invece ha perso in casa contro Napoli, certamente un ko che non era nei piani e che è stato il secondo consecutivo, dopo quello contro Tortona. Chiaramente nulla di grave visto che siamo appena all’inizio del campionato, ma appunto se parliamo del morale è chiaro che nella diretta di Brescia Pesaro la vittoria diventi particolarmente importante; tra qualche ora scopriremo come andranno le cose, per il momento diamo un rapido sguardo a quelli che potrebbero essere i temi principali nell’atteso match del PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Pesaro è una partita che, almeno sulla carta, mette a confronto due squadre che con buona ragione possono giocarsi non solo un posto ai playoff, ma anche il fattore campo al primo turno. È così perché i rapporti di forza alle spalle delle due corazzate (Milano e Virtus Bologna), al netto dello straordinario inizio di Tortona, non sono ancora ben definiti; è così soprattutto perché entrambe hanno mostrato, lo scorso anno e nel corso di questo avvio stagionale, di avere le armi giuste per essere concrete outsider.

Certo non tutto è oro quel che luccica, come si suol dire: Jasmin Repesa per esempio ha perso due partite consecutive e la sconfitta casalinga contro Napoli ha sicuramente fatto fare un passo indietro ai suoi ragazzi; Alessandro Magro invece deve convivere con i finali in volata, per il momento gestiti decisamente male, e come già detto con un calendario fitto di impegni e la necessità di onorare la Eurocup. Vedremo allora cosa succederà, la palla a due di Brescia Pesaro si alzerà tra poco e sarà interessante scoprire la squadra che porterà a casa la vittoria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA