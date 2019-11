Diretta Brescia Pesaro/ Streaming video tv: Vuelle con le spalle al muro (basket A1)

Brescia Pesaro, in diretta dal PalaLeonessa, si gioca alle ore 18:00 di domenica 24 novembre e rientra nel programma della decima giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Situazione ormai disperata per la Vuelle che, caduta anche a Roma nel posticipo serale del turno precedente, affronta un’altra trasferta e continua ad essere a 0 vittorie in questo torneo. Le avversarie dirette per la salvezza si allontanano e di conseguenza confermare la categoria si fa complesso, anche se chiaramente manca ancora molto per tirare le somme; oggi la Carpegna Prosciutto affronta una squadra ferita, reduce dalla sconfitta di Treviso che le ha fatto perdere un po’ di smalto e impedito di spiccare il volo in un campionato che comunque la Leonessa sta conducendo in maniera brillante, sicuramente meglio della passata stagione. Sarà dunque interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Brescia Pesaro; aspettando la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali attesi nella partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Pesaro non sarà disponibile, non essendo una delle partite del turno scelte per essere trasmesse sui canali della nostra televisione, ma per assistervi si potrà sottoscrivere un abbonamento stagionale alla piattaforma Eurosport Player che fornisce le gare del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili sulle due squadre in campo, il tabellino play-by-play e le statistiche come la classifica del torneo.

DIRETTA BRESCIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

In Brescia Pesaro, la Vuelle spera di approfittare della stanchezza della Germani per l’impegno in Eurocup: per di più la squadra di Vincenzo Esposito ha perso sul parquet dell’Olimpia Lubiana e in questo modo ha leggermente complicato la corsa alla qualificazione, anche se resta padrona del suo destino dovrà comunque sudarsi il pass nelle prossime giornate e avrà qualche preoccupazione in più. Al momento però la differenza di potenziale è netta: Brescia è una squadra che nella nostra Serie A1 sta provando ad agganciare le prime posizioni ed è già stata capace di vincere sul parquet dell’Olimpia Milano, a riprova di come sia stata costruita per fare i playoff e puntare anche alla finale. Pesaro da anni sta lavorando con budget risicati: ai marchigiani va dato merito di aver sempre tenuto i conti a posto e aver centrato salvezze anche miracolose considerate le premesse, ma quest’anno le retrocessioni sono due e soprattutto la partenza in campionato è stata disastrosa, con qualche occasione persa che sarà rimpianta più avanti. Oggi gli adriatici sono già nella situazione di dover provare a vincere sempre e in ogni contesto: dunque anche oggi al PalaLeonessa, per quanto possa essere complicato.



