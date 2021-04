Diretta/ Brescia Pescara (Serie B) streaming video DAZN: occasioni perdute

DIRETTA BRESCIA PESCARA: LOMBARDI IN GRANDE FORMA!

Brescia Pescara, in diretta sabato 10 aprile 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Pur in grande risalita, il Brescia non può fare a meno di pensare di aver perduto una grande occasione pareggiando a Reggio Emilia nell’ultima sfida disputata: il gol di Varone al 96′ ha impedito alle Rondinelle di mettere in fila l’ennesima vittoria da quando Pep Clotet si è seduto sulla panchina dei lombardi e ora la situazione di classifica vede il Brescia ancora a -2 dalla zona play off, quando un successo al Mapei Stadium poteva valere l’aggancio.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La grande striscia del Lecce, diretta gol live score

I biancazzurri proveranno a rifarsi contro un Pescara sempre penultimo in classifica e a -4 dalla zona play out, ma che nell’ultima trasferta di Monza ha messo in campo l’orgoglio, andando a pareggiare in rimonta contro i brianzoli. Per gli abruzzesi 4 punti nelle ultime 2 partite disputate, nonostante la situazione di classifica particolarmente difficile i ragazzi allenati da Grassadonia sono tutt’altro che rassegnati alla retrocessione.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 33^ giornata: il Monza sarà corsaro ad Ascoli?

DIRETTA BRESCIA PESCARA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Pescara non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PESCARA

Le probabili formazioni della sfida tra Brescia e Pescara presso lo stadio Mario Rigamonti. I padroni di casa allenati da Pep Clotet scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Martella; Labojko, Spalek, Bjarnason; Ndoj; Ragusa, Ayé. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gianluca Grassadonia con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Fiorillo, Bellanova, Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo, Busellato, Dessena, Galano, Machin, Capone, Odgaard.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Scelte e mosse 33^ giornata: sono 7 gli squalificati

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Brescia Pescara, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.10 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.30 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.60 volte quanto avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA