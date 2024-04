Diretta/ Brescia Pisa risultato live, streaming video tv: scontro playoffs! (Serie B, 6 aprile 2024)

È un’autentica battaglia per i playoffs quella che si prospetta nella diretta di Brescia Pisa, match valido per la 32esima giornata di Serie B che inizierà proprio oggi 6 aprile 2024 alle ore 14:00. I padroni di casa occupano attualmente l’ultimo posto disponibile per accedere alla fase finale, spinti da una vittoria cruciale per 1-2 contro il Cosenza.

I toscani non intendono arrendersi e si trovano a soli due punti di distanza dai lombardi, dopo una memorabile vittoria per 4-3 contro il Palermo. Il morale di entrambe è alle stelle, vedremo chi ne uscirà con le ossa rotte oppure se terminerà con un pareggio.

DIRETTA BRESCIA PISA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Brescia Pisa sarà visibile in tanti modi diversi, quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, mentre in ultima battuta si potrà vedere anche con Dazn.

BRESCIA PISA: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto spostiamo l’attenzione dalla diretta di Brescia Pisa alle probabili formazioni di questo match partendo dalla compagine biancoazzurra dove la presenza di Galazzi è fondamentale, soprattutto dopo la sua prestazione da protagonista nell’ultima partita, in cui ha segnato una doppietta.

La sua versatilità come trequartista, con un’ottima tecnica di passaggio e la capacità di trovare la rete, lo rende un elemento chiave per la manovra offensiva della squadra lombarda. Per quanto riguarda il Pisa, D’Alessandro sarà una pedina importante, soprattutto dopo il suo coinvolgimento nel gol di Bonfanti e il gol segnato da fuori area nell’ultima partita.

BRESCIA PISA, LE QUOTE

Analizziamo anche le quote della diretta di Brescia Pisa con il supporto del bookmaker della Sisal: il sito mette il segno 1 a 2,15 mentre il suo opposto a 2,3. Il pareggio distinto dalla X invece porterebbe una moltiplicazione di 2,4 all’importo scommesso.











