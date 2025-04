DIRETTA BRESCIA PISA (RISULTATO FINALE 1-2)

Brescia Pisa 1-2: la vittoria esterna allo stadio Mario Rigamonti è un passo forse decisivo per il Pisa verso la promozione in Serie A, che non è ancora matematica ma certamente è ormai ad un passo per i nerazzurri toscani di Pippo Inzaghi. Tramoni e Touré hanno firmato i gol di questa fondamentale vittoria, la rete in extremis di Juric non è invece bastata alle Rondinelle, che di conseguenza adesso si ritrovano ancora più duramente coinvolte nella difficile battaglia per conquistare la salvezza.

Il secondo tempo della diretta Brescia Pisa è iniziato fra qualche buona occasione e le immancabili sostituzioni su entrambi i fronti, tuttavia al minuto 79 arriva il raddoppio del Pisa grazie al gol segnato da Idrissa Touré, che indirizza il finale di partita. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il giocatore nerazzurro calcia di potenza e trafigge il portiere avversario Lezzerini. In pieno recupero, al 94’ minuto, è arrivato infine il gol di Juric scolpo di testa per il Brescia, rete che però sarà utile solamente per gli almanacchi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Brescia Pisa 0-1: non sono mancate le emozioni nel big-match di Serie B, compreso uno stop di qualche minuto attorno al 35’ di gioco, dovuto alla grandine che si è abbattuta sullo stadio Mario Rigamonti della città lombarda con una intensità tale da richiedere una breve interruzione da parte dell’arbitro. Ovviamente quindi la partita è qualche minuto in ritardo rispetto alle altre, però è ricominciata e speriamo che la ripresa possa svolgersi regolarmente, portando al fischio finale.

Il risultato della diretta Brescia Pisa è cambiato già al 12’ minuto di gioco, quando gli ospiti nerazzurri toscani sono passati in vantaggio grazie al gol segnato da Tramoni, che riceve palla da Morto, salta un difensore avversario e infine trafigge Lezzerini. Tutto molto bello avrebbe detto Bruno Pizzul, ed è una citazione meritata per un gol di ottima fattura tecnica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA BRESCIA PISA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Brescia Pisa, vi basterà abbonarvi a DAZN. La diretta streaming invece sarà visibile sull’applicazione sempre di DAZN, naturalmente con l’abbonamento.

SI COMINCIA!

Con la diretta Brescia Pisa raccontiamo il passo forse decisivo dei nerazzurri verso la promozione, soprattutto una partita che si è giocata parecchie volte in epoca recente con un quadro che racconta, almeno nelle ultime dieci gare, di quattro vittorie del Pisa a fronte di tre del Brescia, ma le rondinelle quando hanno vinto lo hanno sempre fatto in maniera roboante e infatti abbiamo un 4-3 nel maggio 2021, un 4-1 esterno nell’agosto 2022 – in trasferta, ed era il primo turno di Coppa Italia – e infine il 3-1 dell’aprile di un anno fa, quando segnarono Gabriele Moncini con una doppietta e Flavio Bianchi, per gli ospiti in pieno recupero rigore di Ernesto Torregrossa.

Il Pisa dal canto suo si è preso qualche soddisfazione, come già visto è leggermente in vantaggio nel bilancio recente e al Rigamonti ha festeggiato di misura nel novembre 2021, tra l’altro si trattava di una sfida al vertice e, grazie a Giuseppe Sibilli, i toscani avevano operato il sorpasso in vetta nella stagione che li avrebbe visti in finale playoff, ma purtroppo battuti dal Monza. Stavolta vincere in questo stadio significherebbe di fatto promozione, ma la partita è ancora da giocare e dunque staremo a vedere come andrà: spazio ai discorsi del campo perché è arrivato il momento, prende il via la diretta Brescia Pisa! (agg. di Claudio Franceschini)

COME FINIRÀ?

C’è chi lotta per la salvezza e chi per difendere il secondo posto e dunque la promozione diretta. La diretta Brescia Pisa, in programma venerdì 25 aprile 2025 alle ore 15:00, andrà in scena al Rigamonti in questa 35esima giornata di campionato. I lombardi vantano 35 punti, esattamente come Sudtirol, Sampdoria e Cittadella tra il 14esimo e il 17esimo posto. Il Brescia è reduce da quattro punti nelle ultime tre partite ovvero la vittoria con La Spezia e il pareggio col Cosenza.

Il Pisa invece a +7 dallo Spezia terzo ed è tornata a macinare punti dopo il ko col Modena grazie al 2-0 inflitto alla Reggiana. Si è trattata della terza vittorie nelle quattro partite recenti dopo quelle con Mantova e Cosenza rispettivamente per 3-1 e 3-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PISA

Il Brescia giocherà con l’assetto tattico 4-3-2-1. In porta Lezzerini, difesa a quattro composta da Dickmann, Adorni, Papetti e Jallow. A centrocampo Bertagnoli insieme a Bisoli e Besaggio mentre davanti Galazzi e Nuamah supporteranno Borrelli.

Il Pisa scenderà in campo col 3-4-2-1. A Semper i guanti da titolare con Rus, Caracciolo e Canestrelli a protezione della porta. Nella zona nevralgica del campo Tourè, Piccinini, Solbakken e Angori. Sulla trequarti Moreo e Tramoni con Meister punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BRESCIA PISA

La squadra con più chance di vincere secondo i bookmakers è il Pisa a quota 2.00 mentre l’1 per il Brescia e a 3.80. poco più dei 3.30 della X. Over 2.5 dato a 2.15, Under alla stessa soglia a 1.67.