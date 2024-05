DIRETTA BRESCIA PISTOIA/ Video streaming tv: le parole di Alessandro Magro (gara-2, oggi 14 maggio 2024)

DIRETTA BRESCIA PISTOIA: IL COMMENTO DI MAGRO

La Germani ha iniziato con il piede giusto e oggi va a caccia del bis nella diretta di Brescia Pistoia, ci sembra adesso prezioso avvicinarci a gara-2 rileggendo il commento al termine della precedente sfida. Il coach Alessandro Magro era giustamente soddisfatto, ma senza voler abbassare il livello di guardia: “Un buon inizio. Sappiamo che la serie sarà lunga e impegnativa, quindi era essenziale partire con il piede giusto. Nel primo tempo abbiamo dimostrato una solida difesa, limitando le opportunità di Pistoia. Nel secondo tempo, con Pistoia che ha cambiato strategia come aveva fatto in campionato, abbiamo affrontato quintetti più agili e le dinamiche sono mutate.

Nonostante abbiamo creato buone opportunità di tiro, non siamo riusciti a capitalizzarle. Tuttavia, siamo rimasti uniti e abbiamo disputato una buona partita complessivamente. Sono ottimista per il futuro”. Da parte di coach Magro anche uno sguardo al futuro, che nel frattempo è già diventato presente: “Questa vittoria ci mantiene concentrati sulla serie, consapevoli delle sfide che ci attendono. Dovremo valutare diversi fattori, e in gara 2 potremo contare su coloro che magari non hanno brillato tanto oggi (domenica, ndR)”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE BRESCIA PISTOIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Brescia Pistoia sarà trasmessa in chiaro, essendo la partita del giorno per gara-2 offerta su DMAX, canale che trovate al numero 52 del vostro telecomando. L’alternativa è la diretta streaming video di Brescia Pistoia, garantita dalla piattaforma DAZN che copre tutte le gare del campionato di basket Serie A; infine possiamo indicare il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BRESCIA PISTOIA: LA LEONESSA CERCA IL BIS

Brescia Pistoia, diretta dagli arbitri Paternicò, Sahin e Bettini, sarà già un bivio molto delicato per questa serie dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A di basket, come sempre quando si parla di gara-2. L’appuntamento sarà al PalaLeonessa A2A della città lombarda alle ore 20.45 di questa sera, martedì 14 maggio 2024, e si ripartirà dal successo per 79-70 in gara-1 della Germani Brescia, che in virtù del migliore piazzamento in classifica ha il fattore campo nelle prime due partite della serie contro la Estra Pistoia.

Naturalmente un bis potrebbe indirizzare in maniera pressoché definitiva questo quarto di finale, però la diretta di Brescia Pistoia potrebbe anche rimescolare le carte, dal momento che poi si passerà in Toscana per la terza ed eventualmente anche la quarta partita e naturalmente se la Estra riuscisse a rimettere i conti in parità espugnando Brescia poi avrebbe due partite casalinghe con le quali provare a ribaltare una serie che sulla carta aveva nella Germani la netta favorita per il successo. Siamo di conseguenza davvero curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta di Brescia Pistoia questa sera…

DIRETTA BRESCIA PISTOIA: COSA CI HA DETTO LA PRIMA SFIDA?

In avvicinamento alla diretta di Brescia Pistoia, naturalmente possiamo concentrarci sulle impressioni ricavate dalla prima partita, la quale ha confermato la superiorità della Germani Brescia in modo forse anche più netto rispetto a quanto indichi il punteggio finale. In effetti Brescia aveva iniziato con un eccellente 23-12 nel primo quarto, per poi allungare fino al 48-28 all’intervallo lungo grazie a un secondo quarto da 25-16. D’altro canto, possiamo parlare anche di una Estra Pistoia mai doma, capace di riaprire una partita che sembrava già finito con l’eccellente parziale di 13-27 nel terzo quarto, che aveva riportato i toscani a -6 sul 61-55 Brescia a dieci minuti dalla fine.

I lombardi però hanno dato dimostrazione di maturità con un ultimo quarto gestito molto bene, chiuso con un parziale di 18-15 per sancire il +9 sulla sirena (79-70), soprattutto per merito di un eccellente finale dopo che Pistoia era arrivata alla parità a quota 63, vanificando il dominio lombardo nella prima parte della partita. Quindi una Brescia molto brava all'inizio e poi eccellente a rilanciarsi nel momento più difficile, ma una Pistoia che sa soffrire e non si arrende: questa potrebbe essere la trama, da confermare però questa sera o magari modificare nel secondo atto della diretta di Brescia Pistoia.











