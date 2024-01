DIRETTA/ Brescia Pistoia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (28 gennaio 2024)

DIRETTA BRESCIA PISTOIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Brescia Pistoia sta finalmente per farci compagnia. Forse è ancora prematuro fare questo paragone, ma certamente la Estra Pistoia può arrivare ad eguagliare alcune squadre che negli ultimi anni hanno fatto parlare di sé per essere subito riuscite a conquistare i playoff dopo l’approdo in Serie A1. Parliamo di Trento, Sassari e Tortona: ora, bisogna dire che la situazione è comunque diversa perché tutte queste realtà avevano all’epoca conosciuto il massimo campionato per la prima volta di sempre, ed erano riuscite immediatamente a qualificarsi per la post season facendo anche meglio nel corso degli anni.

Per Sassari scudetto, Coppa Italia e Supercoppa; per Trento due finali consecutive e una semifinale in Eurocup, per Tortona doppia semifinale in Serie A1 e finale di Coppa Italia. Per il momento la Pistoia di Demis Cavina ha conquistato il diritto a giocare la Final Eight e poi si vedrà, ma comunque parliamo di una società che fino al 2020 era in Serie A1 e ai playoff era già arrivata. Questo toglie ben poco a quella che sarebbe una grande impresa, ma per ora lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaLeonessa A2A perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi, la palla a due di Brescia Pistoia sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Pistoia sarà trasmessa su Eurospor, appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che troveranno questo canale al numero 210 del decoder di Sky Sport. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BRESCIA PISTOIA: LA CAPOLISTA IN CASA!

Brescia Pistoia è in diretta dal PalaLeonessa A2A, alle ore 16:30 di domenica 28 gennaio: partita valida per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, e sfida abbastanza intrigante perché oggi la capolista ospita una squadra che, pur neopromossa e assente dalla massima serie da tre anni, ha confermato le sue ambizioni qualificandosi alla Final Eight di Coppa Italia e, con la vittoria contro Scafati di settimana scorsa, mantenendo una posizione utile per giocare i playoff, obiettivo certamente inatteso e bellissimo se dovesse essere confermato.

Brescia dal canto suo sta volando: la roboante vittoria di Trento ha mantenuto la Germani al primo posto solitario in classifica, a questo punto è chiaro che la compagine di Alessandro Magro faccia sul serio e stia già scaldando i motori in vista di Coppa Italia e post season, quando si comincerà a fare sul serio e bisognerà farsi trovare pronti. Sarà dunque interessante assistere alla diretta di Brescia Pistoia, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida incursione nei temi principali di questa partita.

DIRETTA BRESCIA PISTOIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Brescia Pistoia potrebbe essere un’altra occasione per la Germani di allungare in classifica, o comunque confermare la sua prima posizione solitaria: come detto più volte la regular season non conta in termini assoluti perché spesso ai playoff si gioca sostanzialmente un altro sport, ma le indicazioni date da 30 partite devono essere prese in considerazione e, giunti oltre metà percorso, Brescia si sta rivelando davvero come una squadra pronta a giocarsela con tutti anche in una serie di post season, e innanzitutto in quella Coppa Italia di cui difende il titolo vinto un anno fa.

Pistoia si può tranquillamente considerare una delle grandi sorprese della stagione: ha impiegato tutto sommato poco tempo a tornare in Serie A1 dopo aver rinunciato al massimo campionato (era il 2020) e da neopromossa si è già presa la Final Eight al termine del girone di andata e continua a correre, come appunto dimostrato dal prezioso successo su Scafati. La Estra è squadra vera, sapientemente allenata da un Nicola Brienza che si sta togliendo qu











