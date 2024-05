DIRETTA BRESCIA PISTOIA/ Video streaming tv: coach Brienza e gli incroci mancati (playoff A1, 12 maggio 2024)

DIRETTA BRESCIA PISTOIA: INCROCI MANCATI

Una curiosità di cui possiamo parlare nell’anticipare la diretta di Brescia Pistoia è quella legata all’allenatore della Estra. Per un anno e mezzo Nicola Brienza ha guidato Trento, prima dell’esonero arrivato nel gennaio 2021; in queste due stagioni la Dolomiti Energia ha giocato la Eurocup esattamente come Brescia (che quest’anno vi ha rinunciato), ma possiamo parlare di un incrocio mancato perché le due squadre non si sono mai affrontate. Nel 2019-2020 infatti erano in due gironi diversi, sia nella prima fase che nella Top 16 raggiunta da entrambe, alla Germani il derby era poi toccato con Venezia mentre Trento lo aveva giocato con la Virtus Bologna.

L’anno seguente, scenario molto simile: una prima fase in due diversi raggruppamenti e peraltro Brescia aveva fatto malissimo, venendo subito eliminata, mentre come detto Brienza aveva lasciato la panchina a causa di un calo di risultati, venendo rimpiazzato da Lele Molin. Naturalmente Brienza e la Germani si sono affrontati in campionato, adesso per la prima volta il giovane coach canturino avrà la possibilità di guidare una sua squadra nei playoff di Serie A1 e sarà interessante vedere come se la caverà in una serie che non lo vede partire favorito, ma nella quale Pistoia potrà mettere in campo tanto entusiasmo. (agg. di Claudio Franceschini)

BRESCIA PISTOIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv di Brescia Pistoia sarà innanzitutto in chiaro, perché la partita potrà essere seguita su DMAX che trovate al numero 52 del vostro televisore, ma poi ci sarà anche la possibilità della televisione satellitare (per gli abbonati) e precisamente su Eurosport, canale 210 del decoder. Da segnalare anche la piattaforma DAZN, opzione valida per tutte le altre partite di basket Serie A1 (in diretta streaming video), così come il sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) che mette a disposizione la libera consultazione di tabellino play-by-play e boxscore statistico, entrambi aggiornati in tempo reale.

BRESCIA PISTOIA: ATTENZIONE AI TOSCANI!

La diretta di Brescia Pistoia inizia alle ore 20:45 di domenica 12 maggio: gli arbitri sono Michele Rossi, Lorenzo Baldini e Sergio Noce e al PalaLeonessa si gioca per gara-1 del primo turno playoff di basket Serie A1 2023-2024. La Germani ha condotto la regular season per settimane, ma alla fine il ko del Mediolanum Forum è costato caro: dal possibile fattore campo per tutta la durata dei playoff è arrivato un terzo posto che ora mette a rischio la semifinale, eventualmente contro la corazzata Milano, e allora vedremo cosa succederà.

Intanto bisogna dire che Pistoia parte tutt’altro che battuta: nell’ultima giornata la Estra ha perso in casa contro Varese e ha mancato un quinto posto che era comunque difficile, ma per tutta la stagione i toscani hanno fatto vedere qualità nei singoli e di gruppo e potrebbe anche centrare il grande colpo in questo primo turno. Lo scopriremo strada facendo, naturalmente a cominciare dalla diretta di Brescia Pistoia che tra poche ore aprirà la serie con la sua gara-1, e chiaramente ci fornirà già qualche indicazione interessante sulle due squadre.

DIRETTA BRESCIA PISTOIA: GERMANI ALLA PROVA DEL NOVE

Possiamo sicuramente dire che la diretta di Brescia Pistoia rappresenti la prova del nove per la Germani: la squadra di Alessandro Magro in regular season è stata assolutamente brillante, che abbia mancato il primo posto conta poco nelle valutazioni finali ma adesso iniziano i playoff, che possono essere un altro sport. Questa Brescia è davvero pronta a rivaleggiare con Milano ed eventualmente Virtus Bologna, oppure le manca ancora qualcosa? Forse la seconda è la risposta giusta, intanto già l’incrocio con Pistoia sarà tutt’altro che scontato.

Come detto infatti la Estra ha fatto vedere di essere squadra solida: tornata in Serie A1 dopo tre anni di assenza, si è immediatamente qualificata per la Final Eight di Coppa Italia e poi ha addirittura migliorato di due posizioni la sua classifica rispetto al finale del girone di andata, la dimostrazione che Nicola Brienza ha davvero saputo lavorare bene con questo roster che forse è andato oltre le sue possibilità. La serie di primo turno dei playoff ci dirà quale sarà il destino di una Pistoia che, vada come vada, l’anno prossimo sarà ancora pronta a riprovarci ma intanto non si vuole ancora fermare.











