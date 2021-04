Diretta/ Brescia Pordenone, streaming video DAZN. Ultima chiamata play off (Serie B)

DIRETTA BRESCIA PORDENONE: ULTIMA CHIAMATA PLAY OFF

Brescia Pordenone, in diretta venerdì 2 aprile 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Ultima chiamata play off per entrambe le formazioni, che sono arrivate alla sosta dopo una sconfitta. Il Brescia è caduto sul campo della Salernitana, mentre il Pordenone ha perso sul campo della capolista Empoli. Entrambe le formazioni sono cadute di misura, anche se stanno attraversando momenti diversi. Il Brescia veniva da una striscia di 4 vittorie consecutive, peraltro tutte senza subire gol, mentre il Pordenone invece ha ottenuto solo 2 punti nelle ultime 7 partite disputate in campionato, peraltro riuscendo a segnare solamente una rete in questo arco di tempo, con la crisi dell’attacco dei Ramarri che appare particolarmente grave. Il Brescia è a -5 dall’ottavo posto e può ancora coltivare speranze concrete di partecipare alla post season, è decisamente più indietro il Pordenone che, a +5 sulla zona play out, deve cominciare a guardarsi alle spalle, soprattutto se non dovesse riuscire a tornare alla vittoria già in questa trasferta bresciana.

DIRETTA BRESCIA PORDENONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Pordenone non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PORDENONE

Le probabili formazioni della sfida tra Brescia e Pordenone presso lo stadio Mario Rigamonti. I padroni di casa allenati da Pep Clotet scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Joronen, Karacic, Cistanca, Chancellor, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello, Ragusa Ayé. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Perisan; Vogliacco, Stefani, Camporese, Chrzanowski; Magnino, Misuraca, Scavone; Biondi; Ciurria, Musiolik.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Brescia e Pordenone, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.15 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.90 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.90 volte la posta scommessa.

