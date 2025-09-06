Serie C, Diretta Brescia Pro Vercelli, streaming video tv: i piemontesi hanno vinto tutte le proprie partite tra campionato e Coppa (6 settembre 2025)

DIRETTA BRESCIA PRO VERCELLI, INIZIO BUONO PER ENTRAMBE

La diretta Brescia Pro Vercelli vede due formazioni che hanno già vinto una partita in questo campionato nelle prime due giornate. Il match andrà in scena sabato 6 settembre 2025 alle ore 20:30, valevole per il terzo turno.

Il Brescia aveva iniziato con una sconfitta beffa con l’Arzignano: dopo aver segnato la rete del vantaggio al 41esimo, i gialloazzurri hanno prima pareggiato e poi vinto sempre con Minesso. Il riscatto è arrivato a Trento per 2-0 grazie a Massello e Cisco.

La Pro Vercelli invece è a punteggio pieno dopo aver sconfitto prima la Pro Patria per 3-2 e successivamente 2-1 l’Albinoleffe, senza dimenticare ance l’esordio positivo in Coppa Italia Serie C dov’è stato battuto nuovamente l’Albinoleffe per 3-0.

DOVE VEDERE DIRETTA BRESCIA PRO VERCELLI, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Brescia Pro Vercelli, sappiate che si potrà fare solo su Sky. Stesso discorso per la diretta streaming su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PRO VERCELLI

Il Brescia scenderà in campo con il modulo 3-4-1-2 con Gori in porta, difesa a tre composta da Silvestri, Pasini e Rizzo. A centrocampo vedremo il quartetto Guglielmotti, Zennaro, Fogliata e De Maria con Di Molfetta dietro a Vido e Maistrello.

La Pro Vercelli risponderà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Livieri, protetto da Piran, Clemente, Coccolo e Furno. Agiranno da mezzali Huiberts e Iotti con Akpa Akpro registra. Tridente offensivo Comi, Rutigliano e Sow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BRESCIA PRO VERCELLI

Il fattore casa premia il Brescia, quotato dai bookmakers a 1.92. Per quanto riguarda il 2 in favore della Pro Vercelli parliamo di 3.95 e 3.05 per il pareggio. Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.60.

