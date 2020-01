Diretta Brescia Promitheas/ Streaming video tv: debutto nella Top 16 (Eurocup)

Brescia Promitheas, in diretta dal PalaLeonessa della città lombarda, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 7 gennaio, per la prima giornata del gruppo F della Top 16 della Eurocup 2019-2020 di basket, alla quale sono riuscite a qualificarsi tutte le quattro squadre italiane che partecipano a questa edizione della Eurocup. Con Brescia Promitheas inizia dunque la seconda parte di questa avventura europea della Germani Brescia, che si era assicurata la qualificazione per le Top 16 grazie alla vittoria contro Nanterre a conclusione della stagione regolare. Ora si riparte da zero: le 16 squadre partecipanti sono state divise in quattro gruppi da quattro, di cui le prime due si qualificheranno per i quarti di finale. Brescia affronta innanzitutto i greci del Promitheas Patrasso, nel gruppo dei lombardi ci sono anche i tedeschi di Oldenburg e Venezia, con cui dunque andrà in scena un derby italiano che sarà il “replay” della partita che in campionato è stata giocata giusto sabato sera, nell’ultima giornata d’andata.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Promitheas non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA BRESCIA PROMITHEAS: IL CONTESTO

Verso la diretta di Brescia Promitheas, possiamo ricordare che la Leonessa ha passato la prima fase in un girone equilibratissimo, nel quale tutte le squadre hanno avuto record racchiusi fra un massimo di 6-4 e un minimo di 4-6. Per Brescia è stato decisivo l’eccellente rush finale, culminato con la definitiva qualificazione grazie al successo sul Nanterre ma di cui una tappa decisiva era stata la vittoria sul campo del Darussafaka la settimana precedente, riscatto perfetto contro i turchi che all’andata avevano travolto Brescia al PalaLeonessa. Si comincia nelle Top 16 con i greci del Promitheas, che nella prima fase erano nel girone della Virtus Bologna: d’altronde c’è davvero tanta Italia in questa edizione della Eurocup, l’auspicio naturalmente è che le nostre quattro rappresentanti possano farsi onore ancora molto a lungo nella seconda Coppa europea per importanza nel basket contemporaneo.



