Diretta Brescia Reggiana/ Streaming video DAZN: match con vista playoff (Serie B)

DIRETTA BRESCIA REGGIANA: PARTITA EQUILIBRATA

Brescia Reggiana è in diretta dallo stadio Rigamonti, e va in scena alle ore 14:00 di sabato 19 dicembre: siamo arrivati alla 13^ giornata nel campionato di Serie B 2020-2021 e le due squadre, come tutte le altre, hanno affrontato un turno infrasettimanale nel quale hanno avuti diversi risultati. Davide Dionigi si è insediato sulla panchina delle rondinelle e il nuovo corso sembra poter dare una scossa, il pareggio ottenuto a Pordenone non ha mosso troppo la classifica ma se non altro ha dato morale a una truppa che nel turno precedente aveva battuto l’allora capolista Salernitana, e dunque sembra davvero in ripresa. Stiamo parlando di una squadra candidata alla promozione, che però attualmente si trova fuori dai playoff: ha gli stessi punti (ma una gara in meno) la Reggiana, che però martedì è uscita sconfitta dal match interno contro il Frosinone: una occasione sprecata per i granata, che restano a ridosso delle prime otto ma anche con 6 punti da recuperare al Monza che a oggi sarebbe l’ultima ad entrare nella post season. Una partita dunque equilibrata, ma con i lombardi che sulla carta sanno di potere e dovere vincere; vedremo come andranno le cose nella diretta di Brescia Reggiana, nel frattempo valutiamo le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BRESCIA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Reggiana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: come tutte le partite di Serie B ad eccezione dell’anticipo, anche questa è riservata in esclusiva agli abbonati della piattaforma DAZN, che dunque potranno seguirla come di consueto grazie alla diretta streaming video che è disponibile utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, o ancora installando l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA REGGIANA

Dionigi ha adottato il 4-3-3 nella sua nuova avventura: in Brescia Reggiana non vedremo lo squalificato Van de Looi e dunque in mezzo al campo tornerà utile uno tra Jagiello e Dessena, in teoria entrambi dovrebbero essere titolari con Birkir Bjarnason a completare il reparto, in panchina andrà verosimilmente Labojko. Alle spalle di questa linea Chancellor e Mangraviti (o Papetti) proteggono il portiere Joronen, mentre Sabelli e Martella agiranno sulle corsie laterali; nel tridente offensivo sperano in una maglia Ayé e Ragusa, se la giocano con Zmrhal e Spalek per accompagnare la prima punta Torregrossa, ma potrebbe tornare Alfredo Donnarumma che è stato fermato dal Coronavirus. La Reggiana di Massimiliano Alvini scende in campo con il 3-5-2, Cerofolini sarà il portiere con Andrea Costa che potrebbe tornare titolare in una difesa nella quale a star fuori potrebbe essere Rozzio, con la conferma di Arlind Ajeti e Riccardo Martinelli. Kirwan può giocare a destra, Germoni e Giuseppe Zampano si contendono il posto a sinistra; in mezzo al campo verso la conferma Fausto Rossi in cabina di regia, con lui due tra Varone, Muratore e Salvatore Pezzella ma occhio anche a Radrezza che giocherebbe in qualità di mezzala offensiva, davanti invece Mattia Marchi e Mazzocchi possono tornare entrambi titolari e sostituire così Zamparo e Cambiaghi.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quello che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su Brescia Reggiana: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,75 volte la puntata, contro il valore di 4,50 volte la posta che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata ovviamente dal segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,65 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.



