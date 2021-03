Diretta Brescia Reggina/ Streaming video DAZN: due squadre in buona forma (Serie B)

DIRETTA BRESCIA REGGINA: TIMIDE SPERANZE DI PLAYOFF?

Brescia Reggina si gioca in diretta dallo stadio Rigamonti, alle ore 19:00 di martedì 16 marzo: il nuovo turno infrasettimanale della SerieB 2020-2021 vale per la 29^ giornata, e dunque ci stiamo avvicinando alla conclusione della stagione regolare. Il match di cui parliamo è interessante, perché si incrociano due squadre che, appaiate a quota 36 punti, hanno ancora qualchesperanza di arrivare in zona playoff pur se devono recuperare 6 lunghezze: in questo senso il colpo del Brescia a Frosinone, con gol decisivo al 93’, ha ridotto sensibilmente il margine.

La Reggina invece si è presa una vittoria di grande prestigio, battendo il Monza che è tra le principali candidate alla promozione diretta; adesso entrambe vanno a caccia di continuità, anche perché il rischio di tornare a essere coinvolte nella lotta per non retrocedere è sempre concreto. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà in campo nella diretta di Brescia Reggina; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BRESCIA REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Reggina sarà trasmessa, come di consueto, dalla piattaforma DAZN: questo significa che non dovrebbe rappresentare un appuntamento sui tradizionali canali della nostra televisione, ma che tutti gli abbonati al servizio potranno seguire la partita (e così lealtre di Serie B ad eccezione dell’anticipo) in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA REGGINA

È da valutare se in Brescia Reggina i due allenatori vogliano fare un po’ di turnover: Pep Clotet per esempio potrebbe puntare su Mangraviti (o Papetti) e Mateju in difesa dando fiato a Cistana o Chancellor e Martella, ma a rimanere fuori potrebbe essere Karacic; in porta ci saràJoronen, poi dovremmo avere il ritorno di Labojko come titolare a centrocampo, con lui Dimitri Bisoli e Bjarnason anche se Ndoj, matchwinner allo Stirpe, si candida. Jagiello e Ragusa se la vedono con Pajac e Skrabb sulla trequarti, Ayé favoritissimo come prima punta. Marco Baroni invece non avrà lo squalificato Crimi: c’è Crisetig in mezzo al campo insieme a Nicolò Bianchi, in difesa Thiago Cionek e Loiacono davanti a Nicolas con Lakicevic e Di Chiara sempre favoriti per correre sulle fasce laterali. Folorunsho sarà confermato come trequartista centrale, Edera e Micovschi se la giocano per gli esterni alti ma Rigoberto Rivas, autore del gol decisivo contro il Monza, potrebbe comunque essere titolare. Denis, Montalto e Okwonkwo sono i tre che si disputano il posto come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Brescia Reggina possiamo consultare le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita per la vittoria è quella di casa, perché sul segno 1 c’è un valore pari a 2,35 volte quanto puntato. Il segno X che identifica il pareggio vi farebbe guadagnare 3,00 volte la somma messa sul piatto, mentre con il segno 2 per l’affermazione esterna degli amaranto la vincita corrisponderebbe a 3,30 volte l’importo investito.



