Diretta/ Brescia Reggina streaming video tv: rondinelle per il piazzamento (Serie B)

DIRETTA BRESCIA REGGINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Brescia Reggina, in diretta venerdì 6 maggio 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia sarà una sfida valida per la 38a giornata del campionato di Serie B. Rondinelle chiamate a vincere per centrare il miglior piazzamento finale possibile in classifica, in vista dei play off che sono rimasti l’unica porta aperta verso la Serie A per il Brescia, che ha perso matematicamente le possibilità di secondo posto dopo l’ultimo ko in casa del Cittadella.

Reggina che arriva all’appuntamento salva e tranquilla, ma anche scossa dalle ultime notizie dopo l’arresto da parte della Guardia di Finanza del presidente Gallo, con accusa di autoriciclaggio e omesso versamento dell’Iva. Reggina che ha comunque passato un campionato a veleggiare in acque tranquille, anche se l’ultimo 1-4 subito in casa col Como ha evidenziato una scarsa concentrazione degli amaranto in questo finale di stagione.

DIRETTA BRESCIA REGGINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Brescia Reggina in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Brescia Reggina, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Leris, Tramoni; Moreo. Risponderà la Reggina allenata da Roberto Stellone con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Turati; Adjapong, Amione, Stavropoulos; Giraudo, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Lombardi; Folorunsho, Montalto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Reggina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.

