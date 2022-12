Diretta Brescia Reggina/ Streaming video tv: scontro diretto ai piani alti (Serie B)

DIRETTA BRESCIA REGGINA: PIPPO INZAGHI TORNA A BRESCIA!

La diretta di Brescia Reggina è una delle partite che compone la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre scenderanno in campo domenica 4 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio Mario Rigamonti. È uno scontro diretto ai vertici della classifica, dato che le Rondinelle si trovano al quarto posto a quota 23, con gli amaranto che invece sono al secondo a quota 26.

Diretta/ Brescia Spal (risultato finale 2-0): gol annullato a Moreo

Entrambe le compagini stanno vivendo un buon momento e la classifica lo dimostra. Il Brescia è reduce dalla vittoria contro la SPAL, arrivata dopo una serie di pareggi che hanno rallentato la corsa verso la promozione. È per questo motivo che la squadra di Pep Clotet deve trovare continuità. La Reggina invece ha compiuto un passo falso nello scorso turno, guadagnando soltanto un punto contro il Benevento. La vetta, occupata dal Frosinone, è per cui adesso distante ben 9 punti. È indispensabile per gli uomini di Pippo Inzaghi tornare al successo per rincorrere i ciociari.

Diretta/ Reggina Benevento (risultato finale 2-2): Improta e Acampora rimontano!

BRESCIA REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Reggina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Ternana Brescia (risultato finale 0-0): reti inviolate, un punto a testa

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Brescia Reggina in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Brescia Reggina risentono di qualche infortunio. In particolare, i padroni di casa stanno facendo i conti con i problemi fisici di Cistana, Huard e Olzer, che probabilmente non saranno della partita. Il tecnico Pep Clochet dunque dovrebbe schierare un undici del tutto confermato rispetto allo scorso turno, col consueto modulo del 4-3-2-1: Andrenacci; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Viviani, Van de Looi; Aye, Ndoj; Moreo.

Per gli ospiti, invece, non ci sono particolari assenze con cui fare i conti. Il tecnico Pippo Inzaghi dovrebbe optare per il consueto 4-3-3: Ravaglia; Di Chiara, Gagliolo, Camporese, Pierozzi; Hernani, Majer, Fabbian; Cicerelli, Menez, Canotto.

QUOTE BRESCIA REGGINA

Le quote della diretta Brescia Reggina, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, confermano che lo scontro diretto valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B si preannuncia piuttosto equilibrato. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 2.50. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato invece a 3.05. Il pareggio, con il segno X, si trova infine a 3.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA