Diretta Brescia Reggio Emilia/ Streaming video Rai: sfida per i playoff (basket A1)

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA: LA “NUOVA” UNAHOTELS

Brescia Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Valerio Grigioni e Matteo Bonisegna: alle ore 20:45 di domenica 28 febbraio il PalaLeonessa ospita la partita valida per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Sfida speciale per Maurizio Buscaglia, del quale torneremo a parlare e affronta quella che per un breve periodo, cioè la metà stagione passata, è stata la sua squadra che stava provando a condurre ai playoff.

Sfida importante soprattutto in ottica post season: la Unahotels, rullata dal carro armato Milano in Coppa Italia, torna in campo dovendo recuperare qualche sconfitta di troppo e con una situazione non eccezionale sul piano della gestione interna, mentre la Germani ha colto prima della sosta una vittoria importantissima sul campo di Trieste e si è temporaneamente presa l’ottavo posto. Sarà interessante allora valutare quello che succederà nella diretta di Brescia Reggio Emilia, intanto possiamo anche fare una breve analisi su quelli che saranno i temi principali della partita.

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Reggio Emilia sarà trasmessa dalla televisione di stato: questa partita sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, nello specifico su Rai Sport + HD che trovate al numero 57 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, o qualora non possiate mettervi davanti a esso, la stessa emittente fornirà la possibilità di seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Reggio Emilia ci presenta appunto una sfida delicata, tra due squadre che sono partite in questa stagione con ambizioni dai playoff. Nella prima parte del campionato ha fatto meglio la Unahotels che infatti si è presa la qualificazione alle Final Eight, ma poi si è rotto qualcosa negli equilibri interni e adesso la situazione rischia di scappare di mano ad Antimo Martino, la società ha deciso di dare il benservito a Dominique Sutton e Josh Bostic ed è tornata sul mercato mettendo sotto contratto Henry Sims, che dovrà essere l’uomo forte sotto canestro. Pian piano invece Buscaglia sta facendo vedere di essere un ottimo allenatore, perché la sua Brescia ha risalito la corrente della classifica ed entra in questa partita stringendo tra le mani una virtuale qualificazione ai playoff; un’altra vittoria, dopo quelle contro Varese e Trieste, sarebbe davvero importante per proseguire in questo momento positivo e staccare ulteriormente una rivale diretta per l’obiettivo post season.



© RIPRODUZIONE RISERVATA