Diretta Brescia Reggio Emilia/ Streaming video tv: obiettivo salvezza (basket A1)

Brescia Reggio Emilia, in diretta dal PalaLeonessa, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 25 settembre e rappresenta una partita valida per la prima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Curiosamente la stagione di pallacanestro riparte da un turno infrasettimanale; si affrontano questa sera due squadre che hanno mancato i playoff lo scorso anno, e che sperano dunque di ripartire all’inseguimento di un passato glorioso, e piuttosto recente, che hanno in comune. In particolare la Germani sa di poter fare meglio di quanto accaduto nell’ultima stagione; vedremo allora come andranno le cose, mentre aspettiamo la diretta di Brescia Reggio Emilia possiamo valutare alcuni degli aspetti principali legati a queste due squadre.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Reggio Emilia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma ormai gli appassionati di basket sono abituati all’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player: anche per questo servizio occorre una sottoscrizione a pagamento, effettuata la quale sarà possibile assistere all’intera programmazione del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dunque dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

La prima cosa da dire riguardo la diretta di Brescia Reggio Emilia riguarda gli sponsor, che sono rimasti gli stessi delle ultime stagioni: dunque si riparte da Germani e Grissin Bon. Gli emiliani nello scorso campionato hanno seriamente rischiato la retrocessione ottenendo appena due vittorie: hanno chiuso una posizione sotto la Leonessa ma con 10 punti di differenza, a conferma delle difficoltà incontrate da una squadra che ha raggiunto due finali scudetto consecutive e ha trionfato in Europa, ma poi ha vissuto una sorta di calo anche nelle possibilità economiche e ha sempre onorato il torneo, pur non centrando i playoff. A Brescia invece si erano abituati bene con la semifinale raggiunta nel 2018, lo stesso anno in cui Andrea Diana aveva conquistato la finale di Coppa Italia; nel campionato seguente la Germani si è subito ritrovata a inseguire, ha ripreso fiato e corsa e si è posizionata in una classifica che avrebbe potuto regalarle la post season ma non è riuscita nell’intento. Adesso dunque per entrambe queste società inizia una nuova avventura: il primo obiettivo per entrambe è quello di restare in categoria, poi vedremo quello che succederà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA