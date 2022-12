Diretta Brescia Reggio Emilia/ Streaming video tv: occasione Germani! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA: GERMANI FAVORITA!

Brescia Reggio Emilia è in diretta dal PalaLeonessa, e si gioca alle ore 20:30 di lunedì 26 dicembre: siamo in campo per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Si avvicina anche il momento di decretare le squadre qualificate alla Final Eight di Coppa Italia: ci spera ancora Brescia, che dopo aver perso contro la Virtus Bologna si trova al decimo posto in classifica ma solo per un discorso di sfide dirette e differenza canestri, dunque vincendo un paio di gare delle quattro che restano (per chiudere l’andata) potrebbe regalarsi il pass.

Per Reggio Emilia la situazione è invece disperata, o quasi: ultimo posto solitario avendo perso in casa contro Venezia, la Unahotels non è ancora riuscita a fare il cambio di passo e rischia seriamente la retrocessione, con Dragan Sakota che dovrà dimostrare di poter dare una sterzata salvo rischiare lui pure il posto, dopo l’esonero di Max Menetti. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brescia Reggio Emilia, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno dalla serata.

La diretta tv di Brescia Reggio Emilia verrà trasmessa su Eurosport, di conseguenza sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire il match sul canale 211 del loro decoder. In alternativa, come ormai sappiamo, tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports: qui la visione sarà in diretta streaming video e potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento che è disponibile on demand. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

La diretta di Brescia Reggio Emilia ci presenta una partita tra due squadre che, diciamo così, non hanno ancora raggiunto il loro massimo potenziale, anche se ovviamente il loro scenario è del tutto differente. Brescia tutto sommato sta facendo bene: certo, avendo ancora negli occhi la splendida regular season passata si può dire che ci sia stato un passo indietro, il record attualmente è negativo (5 vittorie e 6 sconfitte) ma bisogna anche tenere conto del fatto che questa Serie A1 è parecchio livellata, e poi in settimana la Germani ha vinto una bellissima partita di Eurocup contro il Bursaspor, rilanciandosi.

Per Reggio Emilia le cose vanno male: il grande ritorno di Max Menetti non ha portato i frutti sperati, chi pensava di poter riaprire un ciclo – soprattutto dopo il lavoro svolto da Attilio Caja – è rimasto deluso e adesso la Unahotels deve necessariamente navigare a vista, anche perché davanti a lei le avversarie per la salvezza si sono tutte mosse e, come già si diceva, l’hanno lasciata da sola all’ultimo posto. Reggio Emilia dunque dovrà cercare di recuperare la situazione, ma non sarà affatto semplice: l’incubo della Serie A2 è lì davanti agli occhi, manca ancora tempo ma intanto bisogna cominciare a vincere qualche partita in più per tornare anche solo a sperare.











