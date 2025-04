DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA (RISULTATO 37-32): INTERVALLO LUNGO

Brescia e Reggio Emilia vanno all’intervallo lungo sul 37-32. Andiamo a scoprire le statistiche della gara. Brescia: Dowe 5, Burnell 5, Mobio 3, Bilan 10, Della Valle 3, Ndour 6, Ivanovic 3, Rivers 2. Reggio Emilia: Barford 4, Winton 8, Faye 7, Vitali 3, Gombauld 2, Smith 2, Uglietti 1, Grant 2, Chillo 3. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Brescia Scafati (risultato finale 86-72): Della Valle la chiude! (basket A1, 19 aprile 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento con la diretta tv di Brescia Reggio Emilia sarà in chiaro su DMAX, in parallelo ci sarà come sempre la diretta streaming video, in abbonamento, sulla piattaforma DAZN.

PALLA A DUE!

Sta per alzarsi la palla a due sulla diretta Brescia Reggio Emilia, un incrocio tra queste due squadre in questo contesto sarebbe un’intrigante novità perché, nel periodo in cui la Unahotels era una corazzata capace di due finali consecutive, Brescia era ancora in Serie A2 e aveva conquistato la storica promozione proprio nell’anno in cui la Reggiana perdeva contro l’Olimpia il suo secondo assalto allo scudetto. Già nel 2018, quando la Germani si è iscritta per la prima volta ai playoff, Reggio Emilia non era più stata in grado di qualificarsi alla post season; le due squadre sono poi tornate a braccetto ai playoff nel 2022, venendo però eliminate al primo turno.

DIRETTA/ Reggiana Basket Napoli (risultato finale 89-86) rimonta decisiva (basket A1, 19 aprile 2025)

L’anno scorso invece l’incrocio non è arrivato perché Brescia ha chiuso terza e la Unahotels quinta, nel caso avremmo potuto avere solo una finale ma Reggio Emilia ha mancato l’accesso in semifinale cadendo in gara-5 contro Venezia. Questa rimane comunque una partita tra due squadre che davvero potrebbero trovarsi quest’anno in una serie di playoff, dunque si studieranno bene sul parquet del PalaLeonessa e lo faremo certamente anche noi, siamo davvero pronti a metterci comodi e lasciare ogni discorso al campo perché finalmente la diretta Brescia Reggio Emilia comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Reggio Emilia Unicaja Malaga (risultato finale 72-82): spagnoli in final four! (15 aprile 2025)

LA GERMANI VUOLE LA VETTA!

La diretta Brescia Reggio Emilia va in scena alle ore 18:15 di domenica 27 aprile, e rappresenta una partita davvero molto interessante nella 28^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: la Germani arriva dalla vittoria contro Scafati con la quale ha saputo tenere il passo delle prime due, l’obiettivo è quello di vincere la regular season – già sfuggita lo scorso anno per dettagli – o comunque di avere il fattore campo per il primo turno dei playoff se non addirittura per la semifinale, Peppe Poeta è ben consapevole che questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo in una post season sulla carta molto equilibrata.

Sta facendo molto bene anche Reggio Emilia, che nell’ultimo turno è riuscita a piegare Napoli al fotofinish e ha così conquistato la qualificazione ai playoff: attualmente la Unahotels è sesta, ma potrebbe anche chiudere al quinto posto ma per contro anche scendere sino all’ottava piazza, dunque le piccole cose faranno la differenza e la diretta Brescia Reggio Emilia sarà molto importante anche per gli ospiti, che puntano un ulteriore salto di qualità dopo l’ottima stagione disputata lo scorso anno. Vedremo che indicazioni arriveranno dal PalaLeonessa…

DIRETTA BRESCIA REGGIO EMILIA: SQUADRE DA PLAYOFF

Ci stiamo apprestando a vivere la diretta Brescia Reggio Emilia e bisogna dire che per la Germani è arrivato il momento di rompere gli indugi: da qualche anno ormai questa squadra, nonostante i cambi di allenatore e qualche giocatore che lascia, ha saputo ritagliarsi il proprio spazio nell’élite della nostra Serie A1 ma, al netto di una bellissima Coppa Italia vinta nel 2023, non è mai riuscita a fare troppa strada ai playoff. Al netto della presenza di due corazzate come Virtus Bologna e Milano, è chiaro che adesso a Brescia si chieda di arrivare in finale: obiettivo nelle corde, ma che dovrà passare da un lavoro costante.

Lo stesso discorso si può fare per Reggio Emilia, magari riferito alla semifinale: certamente la Unahotels ha ancora qualcosa in meno rispetto alle prime quattro squadre che da tempo sono davanti in classifica, l’orizzonte probabilmente sarà di incrociare subito una di queste ma Dimitris Priftis sa di potersela giocare, perché nel corso della post season si tratta anche di trovare i giusti accoppiamenti e le mosse tattiche per vincere la serie. Intanto la diretta Brescia Reggio Emilia rappresenta già una bella palestra per la Pallacanestro Reggiana, vincere al PalaLeonessa terrebbe aperte anche le speranze di quarto posto.