Diretta Brescia Roma/ Streaming video tv: è già crisi nera per la Virtus (basket A1)

DIRETTA BRESCIA ROMA: LOMBARDI FAVORITI!

Brescia Roma, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denis Quarta e Sergio Noce, si gioca alle ore 20:00 di sabato 31 ottobre: va in scena al PalaLeonessa uno dei due anticipi nella 6^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. In questo momento si tratta di una sfida per evitare di navigare in acque ancora più cattive di quelle attuali: la Germani, impegnata anche in Eurocup e dunque sempre con la necessità di dosare le sue energie, arriva dalla sconfitta di Reggio Emilia che è stata piuttosto netta, ha un record negativo e non è ancora riuscita a decollare secondo quelle che erano le premesse. Ancora peggio la Virtus, che aveva già manifestato parecchi problemi in Supercoppa: i capitolini hanno perso quattro partite consecutive, ultima delle quali quella casalinga contro Pesaro, e in questo momento sono la squadra peggiore della Lega, principale candidata alla retrocessione. Non resta dunque che vedere come andranno le cose nella diretta di Brescia Roma; aspettandone la palla a due, proviamo a valutare più in profondità alcuni dei temi principali che sono legati a questo match.

DIRETTA BRESCIA ROMA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Brescia Roma non è una di quelle previste per la giornata di campionato; dunque l’appuntamento per gli appassionati è quello che riguarda esclusivamente la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare della Serie A1 di basket. La visione del match sarà in diretta streaming video; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet, le classifiche del torneo e di rendimento e gli highlights delle sfide precedenti.

DIRETTA BRESCIA ROMA: RISULTATI E CONTESTO

In questo momento Brescia Roma è come detto una partita al ribasso, potremmo definirla così: tra le due squadre è sicuramente la Germani che sta sorprendendo in negativo perché, nonostante le forti modifiche al roster, questo gruppo era atteso ad un campionato in costante proiezione playoff ma per il momento non ha avuto il cambio di passo che ci si aspettava. C’è ancora tutto il tempo per recuperare, anche perché in questa stagione non sembrano esserci troppe certezze (a parte le big) e dunque si potrebbe creare un equilibrio in questo momento favorevole alla squadra di Vincenzo Esposito; Roma era partita vincendo la prima partita contro la Fortitudo Bologna, ma da quel momento è tornata a vivere le difficoltà che l’avevano accompagnata in Supercoppa. Costruita all’ultimo secondo e con problemi economici, la Virtus ha anche perso Chris Evans e dunque si trova a dover vivere quasi alla giornata, provando a raccogliere ogni tanto qualche vittoria che le permetta di tenere alcune avversarie sotto di sé. Intanto però è stata agganciata da Trento, e rischia già domani di trovarsi da sola in fondo alla classifica con una salvezza particolarmente complessa da andare a prendere.

