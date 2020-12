Diretta/ Brescia Salernitana (Serie B) streaming video DAZN: arriva la capolista

DIRETTA BRESCIA SALERNITANA: IL DEBUTTO DI DIONIGI!

Brescia Salernitana, in diretta dallo stadio Rigamonti di Brescia in programma sabato 12 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Arriva la capolista in casa dei lombardi, dopo 3 vittorie consecutive i campani si sono confermati leader del campionato cadetto, con 2 punti di vantaggio sulla Spal seconda e a +4 dal gruppo delle terze composto da Lecce, Empoli e Frosinone. Una continuità testimoniata anche dai 7 gol incassati che fanno della difesa granata la migliore del campionato cadetto, finora. Il Brescia all’undicesima giornata schiera in panchina il terzo allenatore stagionale, col presidente Cellino come al solito protagonista di rapporti turbolenti coi suoi tecnici. Nel recupero infrasettimanale di martedì scorso il Brescia ha pareggiato 2-2 sul campo della Cremonese, rimontando in due occasioni il vantaggio grigiorosso. E il patron bresciano ha sollevato il tecnico Lopez sostituendolo con Dionigi.

DIRETTA BRESCIA SALERNITANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Salernitana non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SALERNITANA

Le probabili formazioni di Brescia Salernitana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Rigamonti di Brescia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Davide Dionigi con un 4-3-1-2: Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Verzeni; Jagiello, Van de Looi, Dessena, Spalek, Ayé, Torregrossa. Gli ospiti guidati in panchina da Fabrizio Castori schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Belec; Casasola, Aye, Gyomber, Lopez; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli; Djuric, Tutino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Brescia e Salernitana queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.15, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA