DIRETTA BRESCIA SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SALVA CALIGARA!

Inizia il match tra Brescia e Salernitana. Besaggio la sblocca ma viene pescato in fuorigioco. Caligara ci prova su punizione, palla alta. Olzer supera Stojanovic e calcia, la sfera sfiora l’incrocio dei pali. Lochoshvili di testa, palla alta. Bisoli a botta sicura, Caligara respinge sulla linea! Andrenacci salva su Stojanovic, ma c’era fuorigioco. Dickmann da fuori area, Christensen allontana con i pugni. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

Calciomercato Serie B News/ Cragno alla Sampdoria, Audero al Palermo e tutte le trattative (3 febbraio 2025)

DIRETTA BRESCIA SALERNITANA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli appassionati della Serie B potranno seguire la diretta Brescia Salernitana in due modi: in streaming su DAZN o utilizzando Amazon Prime Video. C’è anche la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni della partita.

DIRETTA/ Carrarese Brescia (risultato finale 1-2) video streaming tv: accorcia Cicconi(2 febbraio 2025)

SI GIOCA!

Arriva l’angolo delle statistiche per la diretta di Brescia Salernitana, un momento in cui possiamo analizzare i dati forniti dalle due squadre per capire che tipo di partita andremo a vedere e questo ci permetterà anche di capire chi delle due avrà il favore del rponostico e chi invece dovrà faticare. Iniziamo parlando della squadra di casa, una delle difese più basse della Serie B con una distanza media dalla porta che difendono di 21 metri, questo dovrebbe garantire una certa solidità difensiva ma invece i lombardi prendono quasi 1,2 gol ogni novanta minuti.

La Salernitana invece punta su un gioco basato sul possesso palla come mostrano i 400 passaggi riusciti nell’arco di una partita, eppure subiscono gli stessi gol del Brescia e lo fanno per il 22% da situazioni che nascono da un errore in fase di impostazione. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Brescia Salernitana dove vedremo insieme il commento live di questa attesissima sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Salernitana Cremonese (risultato finale 1-0): la decide Raimondo! (2 febbraio 2025)

DIRETTA BRESCIA SALERNITANA, MARAN E BREDA PER LA SALVEZZA

La venticinquesima giornata del campionato di Serie B si apre al Rigamonti che sarà il teatro della diretta Brescia Salernitana in campo alle 20,30 di venerdì 7 febbraio 2025. Le due squadre che si sfideranno sono divise da soli quattro punti e stanno entrambe affrontando un momento di difficoltà che rende la partita ancora più interessante.

Il Brescia di Maran arriva da una vittoria per 1 a 2 in casa della Carrarese che ha risollevato una striscia di undici partite senza i tre punti. Risposta importante anche della Salernitana di Breda che ha vinto l’ultima partita in casa contro la Cremonese mostrando segnali di ripresa dopo il calciomercato.

BRESCIA SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista dell’inizio di questa diretta, andiamo a dare un’occhiata alle probabili formazioni. Il Brescia di Maran andrà in campo con un 4-2-3-1 con Borrelli unico riferimento offensivo supportato da una trequarti formata da Olzer, Besaggio e Bianchi. Bertagnoli e Verreth sono chiamati a equilibrare la squadre gestendo la mediana e supportando la coppia di centrali formata da Adorni e Calvani.

Sarà una difesa a tre, invece, quella schierata dalla Salernitana di Breda che può contare su un Christensen in grande forma tra i pali difeso da Bronn, Ferrari e Lochosvili. Ghiglione e Njoh agiranno sulle fasce a supporta delle due punte che saranno ancora Cerri e Raimondo.

BRESCIA SALERNITANA, LE QUOTE

Per approfondire ulteriormente la diretta Brescia Salernitana, andiamo a vedere anche le quote proposte da Bet365 per il match. I lombardi sono favoriti ed un loro successo è quotato a 2,40 contro il 3,00 per i campani e il pareggio X che arriva fino a 3,20.