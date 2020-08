Diretta Brescia Sampdoria/ Streaming video tv: le Rondinelle salutano (Serie A)

Brescia Sampdoria, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 1 agosto 2020, come anticipo che aprirà il programma della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Sarà un saluto triste per le Rondinelle padrone di casa, che nella diretta di Brescia Sampdoria diranno arrivederci al massimo campionato al termine di una stagione completamente da dimenticare, nella quale la retrocessione è arrivata con ampio anticipo e onestamente più che meritata. Mercoledì se non altro il Brescia ha retto con onore sul campo della Lazio, evitando un’altra goleada come quelle incassate da Inter e Atalanta, e oggi proverà ad ottenere un ultimo risultato positivo contro la Sampdoria, a sua volta giunta in emergenza alle ultime giornate, dopo però essersi salvata con buon anticipo. I blucerchiati sono reduci dalla batosta subita contro il Milan e proveranno a chiudere meglio il campionato: ci riusciranno contro il Brescia?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BRESCIA SAMPDORIA

La diretta tv di Brescia Sampdoria sarà garantita su Dazn 1, il canale numero 209 della piattaforma satellitare Sky, a patto di avere attivato la corrispondente opzione. Gli abbonati Dazn invece naturalmente godranno della diretta streaming video, dal momento che questa è una delle tre partite di giornata che sarà trasmessa sulla piattaforma Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SAMPDORIA

Parlando adesso delle probabili formazioni di Brescia Sampdoria, annotiamo innanzitutto che Diego Lopez ha Papetti squalificato più le assenze per infortunio di Skrabb e Bisoli, mentre Claudio Ranieri non potrà fare affidamento sull’infortunato Ekdal e sullo squalificato Bereszynski. Il Brescia dovrebbe schierarsi con il 4-4-2 nel quale Tonali rischia qualcosa in cabina di regia essendo in ballottaggio con Viviani, mentre in attacco la coppia più probabile è Torregrossa-Ayè, con Donnarumma dunque che sembra destinato a partire dalla panchina. Modulo 4-4-2 anche per la formazione doriana, con il rientro dello squalificato Thorsby a centrocampo e diversi ballottaggi ancora da sciogliere, soprattutto in attacco dove Bonazzoli e La Gumina proveranno ad insidiare il posto ai due veterani Quagliarella e Gabbiadini, mentre Ramirez deve vincere la concorrenza di Leris come esterno destro di centrocampo.

PRONOSTICO E QUOTE

Ospiti nettamente favoriti nel pronostico di Brescia Sampdoria secondo le quote offerte dall’agenzia Eurobet. Infatti il segno 2 è proposto a 1,62, mentre si sale poi a quota 4,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,30 volte la posta in palio in caso di segno 1 per chi avrà scommesso sulla vittoria casalinga del Brescia.



