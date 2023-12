DIRETTA BRESCIA SASSARI/ Video streaming tv: la grande crescita della Germani (basket A1 10 dicembre 2023)

DIRETTA BRESCIA SASSARI: IL CONFRONTO

Aspettando la diretta di Brescia Sassari, possiamo fare un rapido confronto tra la Germani di quest’anno e quella che aveva approcciato il campionato scorso. Dopo dieci giornate del 2022-2023 Brescia aveva vinto cinque partite, con altrettante sconfitte; nonostante il 7-8 nel girone di andata si era qualificata per la Final Eight di Coppa Italia e aveva incredibilmente vinto il titolo, battendo tra l’altro sia Milano che la Virtus Bologna lungo il percorso (in semifinale aveva invece superato Pesaro). La lunga crisi invernale aveva purtroppo determinato l’esclusione dai playoff, perché la reazione era stata tardiva; una stagione dunque in chiaroscuro, con anche l’eliminazione agli ottavi di Eurocup.

Quest’anno invece Brescia è partita alla grande, come aveva già fatto in almeno tre occasioni nel suo percorso in Serie A1: dopo dieci partite abbiamo otto vittorie a fronte di due sole sconfitte, è il miglior avvio da quella famosa stagione con nove vittorie consecutive per aprire il campionato e allora Alessandro Magro può davvero sognare, anche se il cammino che porta ai playoff è lungo e tante altre cose potrebbero succedere. Intanto però giustamente la Leonessa si gode il momento, e vedremo come andrà questo pomeriggio contro Sassari in una partita certamente non semplice… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Sassari sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché il match è trasmesso da Eurosport 2 e dunque al numero 211 del decoder di Sky Sport. Va però ricordato che c’è un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BRESCIA SASSARI: LA GERMANI SOGNA!

Brescia Sassari sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Denny Borgioni e Giulio Pepponi: si gioca alle ore 16:30 di domenica 10 dicembre ed è valida per l’undicesima giornata di basket Serie A1 2023-2024. La Germani ci arriva da capolista: ancora straordinario il passo di Brescia, reduce dalla vittoria di Scafati con cui si è tenuta agganciata alla Virtus Bologna in quello che al momento è il vero duello per vincere la regular season, ovviamente tenendo in conto delle avversarie che sono agguerrite e che comunque sono appena sotto, pronte a giocarsela.

Sassari non ha approcciato nel migliore dei modi la sua stagione, ma ultimamente si sta riscattando: domenica scorsa ha approfittato delle difficoltà di Milano, ha battuto l’Olimpia in casa ed è salita a 8 punti, mettendo distanza tra sé e la zona retrocessione e tornando a caccia dei playoff. Sarà molto interessante valutare quello che succederà tra poche ore nella diretta di Brescia Sassari, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche valutazione sui temi principali in uscita dal match del PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA SASSARI: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Brescia Sassari sarà particolarmente intrigante: naturalmente dobbiamo dire che la Germani è favorita, ed è inevitabile perché stiamo parlando di una squadra che ha vinto otto partite su dieci e ha approcciato il campionato di Serie A1 come nei suoi momenti migliori. Brescia infatti aveva avuto altre stagioni di questo tenore, ha già visitato la semifinale dei playoff ma ora, a quasi dieci anni dalla storica promozione, sente che può essere arrivato il momento del salto di qualità e anche per questo ha scelto di non fare le coppe per concentrarsi sul campionato.

In coppa (Champions League) gioca invece Sassari, che vuole continuare ad avere una dimensione europea; come detto il Banco di Sardegna si trova in una situazione in bilico, ha certamente migliorato la sua classifica ma per il momento non è ancora decollata, pur avendo un roster che ha tutte le possibilità anche di lottare per i primi quattro posti. La vittoria contro Milano potrebbe aver dato una spinta determinante per approcciare le prossime partite; la trasferta di Brescia è un immediato banco di prova per lo stato dell’arte, a noi allora non resta che riferirci al parquet del PalaLeonessa…











