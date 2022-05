DIRETTA BRESCIA SASSARI/ Video streaming Rai: le parole di coach Alessandro Magro

DIRETTA BRESCIA SASSARI: PARLA MAGRO

In vista della diretta di Brescia Sassari, facciamo un passo indietro di una settimana per rileggere le parole di Alessandro Magro, coach della Germani Brescia, nella conferenza stampa alla Segafredo Arena dopo la sconfitta contro la Virtus Bologna. Di fatto Magro già pensava ai playoff, che Brescia affronta da terza in classifica e grande rivelazione della stagione regolare: “Parlare della partita ha poco senso. Sappiamo che quando si è in campo non è mai piacevole essere sotto nel punteggio, ma il valore del risultato in gare come queste è pari a zero.

La nostra squadra il 21 novembre aveva un record di 3 vittorie e 6 sconfitte: abbiamo ricevuto la fiducia da parte della società, abbiamo avuto fiducia nei nostri giocatori, da quella partita abbiamo fatto 18 vittorie su 21, fissando il record societario con le 21 vittorie in regular season”. Un record da celebrare, ma pensando già a quello che sarà da oggi: “Siamo una squadra solida, ma sappiamo che nei playoff si azzera tutto e che affronteremo squadre di assoluto valore. Ci arriviamo convinti, umili ma consapevoli che quello che abbiamo fatto non era scontato. Siamo orgogliosi della nostra regular season e dobbiamo prepararci per affrontare al meglio i playoff”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BRESCIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Sassari sarà trasmessa sul canale del digitale terrestre Rai Sport + HD, canale numero 58. La gara di basket, potrà essere quindi visionata anche in diretta streaming video tramite l’applicazione RaiPlay. In alternativa, ci si potrà affidare alla piattaforma Discovery Plus, la quale trasmette in diretta streaming video. Per poter accedere ai suoi contenuti è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento. L’applicazione è disponibile sia su dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC, che su Smart Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

BRESCIA SASSARI: LEONESSA FAVORITA

Brescia Sassari, in diretta oggi, lunedì 16 maggio, con palla a due in programma alle ore 20:45 dal PalaLeonessa di Brescia, è valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket. La Germani arriva al primo turno, dopo aver chiuso la regular season in terza posizione, alle spalle di Virtus Bologna e Olimpia Milano. La squadra di coach Magro è quindi favorita per questa serie, ma non dovrà sottovalutare l’avversaria.

Sassari arriva ai playoff, dopo aver chiuso la stagione in sesta posizione, a pari punti con Tortona e Venezia. Nell’ultima gara di regular season, la squadra di coach Bucchi ha sconfitto Varese con il punteggio di 96-110. Nelle ultime settimane di campionato, la Dinamo ha mostrato un ottimo stato di forma, ma i due precedenti tra Brescia e Sassari vedono un bilancio nettamente in favore dei lombardi, che in entrambe le gare hanno ottenuto la vittoria.

DIRETTA BRESCIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Brescia Sassari, prima però andiamo ad analizzare il percorso delle due squadre nella regular season. La Germani ha fatto un grande campionato, facendo registrare l’importante record di 21-9. Brescia ha avuto un inizio stagionale non semplice, ma la squadra di coach Magro è stata trascinata da un grande Amedeo Della Valle, che ha trascinato la Leonessa all’incredibile serie di 14 vittorie consecutive.

Partenza difficile in campionato anche per Sassari, che è poi riuscita a risollevarsi nella seconda parte di stagione. L’arrivo in panchina di coach Bucchi ha rivitalizzato i sardi, e ha concluso la regular season con 7 vittorie nelle ultime 9 partite disputate, per un finale di 17-13, con il secondo miglior attacco della competizione e il terzo per media assist. Si prospetta quindi una serie di partite equilibrata, con i lombardi che partono leggermente favoriti, in virtù del posizionamento in classifica.

