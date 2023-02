DIRETTA BRESCIA SASSARI/ Video streaming tv: la Germani è in rottura prolungata

DIRETTA BRESCIA SASSARI: IL MOMENTO NEGATIVO

Nel parlare della diretta di Brescia Sassari dobbiamo tenere conto del momento negativo della Germani. La squadra di Alessandro Magro aveva 14 punti in classifica lo scorso 2 gennaio: data curiosa perché la vittoria era arrivata in trasferta proprio contro Sassari, ed è anche risultata determinante per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Da quel momento infatti Brescia non ha più vinto: il girone di ritorno si è chiuso con le sconfitte subite da Trento (in casa) e Verona, se vogliamo indolori visto il pass per Torino.

Il problema è che poi sono arrivati i ko contro Treviso (clamoroso per come è avvenuto, e ancora al PalaLeonessa) e poi Varese e Virtus Bologna in trasferta. Si è dunque passati dall’ottavo posto alla zona retrocessione o quasi: questo certamente si deve anche a una classifica che come ribadito in parecchie circostanze è corta, ma non c’è dubbio alcuno che Brescia stia attraversando un periodo di flessione e abbia assoluto bisogno di ritrovarsi. Chissà che l’ultima squadra battuta, appunto Sassari, faccia tornare il sorriso a una Germani che l’anno scorso di questi tempi era in piena striscia vincente e si era presa il terzo posto al termine della regular season… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

BRESCIA SASSARI: UNA PARTITA INTRIGANTE!

Brescia Sassari, partita in diretta dal PalaLeonessa, si gioca alle ore 20:30 di domenica 12 febbraio e rappresenta un bell’incrocio nella 19^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. Si affrontano due squadre che hanno l’obiettivo dei playoff: in questo momento la classifica ci dice che la Germani deve anche fare i conti con lo spettro della retrocessione, ma questo è il punto di una graduatoria cortissima e non va ricordato che il mese scorso Alessandro Magro ha festeggiato con i suoi ragazzi la qualificazione alla Final Eight.

Il ko contro la Virtus Bologna ha però lasciato Brescia ad una sola vittoria di margine sul penultimo posto; Sassari invece la Coppa Italia l’ha mancata, ma poi ha cominciato a macinare chilometri e nell’ultimo turno si è permessa, per la seconda settimana consecutiva, di asfaltare una sua rivale che questa volta è stata Trento in trasferta. Dunque attenzione a quello che potrebbe succedere nella diretta di Brescia Sassari; mentre aspettiamo che si giochi noi facciamo la consueta valutazione sui temi che emergeranno dalla partita del PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Brescia Sassari considerando innanzitutto che il Banco di Sardegna sta particolarmente bene: le ultime due partite sono coincise con vittorie nette, scarto medio di 22 punti, contro ottime squadre come Pesaro e Trento, entrambe qualificate alla Final Eight e potenziali rivali anche nei playoff. Adesso Sassari guarda la corsa alla post season con rinnovato vigore, essendo entrata nella 19^ giornata con il sesto posto in classifica gli scenari sono diversi rispetto a qualche tempo fa, ma bisogna continuare a sfruttare il momento perché potrebbero arrivarne altri meno fortunati.

Un po’ quello che è successo a Brescia, che dopo un buon girone di andata – chiuso in ottava posizione, strappando il pass per Torino – si è un po’ seduta e ha forse iniziato a pagare qualche infortunio di troppo. Naturalmente perdere a Varese e Bologna può fare parte del percorso, ma il problema è che la Serie A1 in questa stagione fa davvero pochi sconti e dunque il periodo di stanca ha portato la Leonessa a doversi fronteggiare con la corsa per la salvezza, prima ancora di guardare a come entrare nei playoff. Vedremo cosa succederà stasera…











