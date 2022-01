Diretta/ Brescia Sassari streaming video tv: leonessa travolgente (Serie A1, Basket)

DIRETTA BRESCIA SASSARI: LOMBARDI FAVORITI!

Brescia Sassari in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 20.45 sarà una sfida valida per la 17^ giornata di basket Serie A1 2021-2022. Sfida che per la Germani Brescia arriva nel momento migliore della stagione: la Leonessa ha infilato 4 vittorie consecutive in campionato, prendendosi così l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Anche Sassari viene comunque da 2 vittorie consecutive contro Fortitudo Bologna e Trento e sembra aver ritrovato una solidità che era mancata nella fase iniziale del girone d’andata.

Giacomo Baioni, coach dei sardi, ha avuto parole di grande elogio nei confronti degli avversari di turno: “Ci aspetta una partita molto impegnativa contro una squadra efficiente e performante, dal 5 dicembre hanno perso solo una partita con l’Olimpia, a Milano oltretutto, e onestamente in casa sono stati sempre dominanti. Brescia è una squadra che può contare su un roster lungo, dove tutti gli effettivi hanno una responsabilità e un ruolo definito, la squadra è in fiducia: tecnicamente ha le idee chiare, sa dove vuole andare e ha uno stile di gioco definito.”

DIRETTA BRESCIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Sassari verrà trasmessa, come sempre, su Rai Sport + HD e Discovery Plus: nel primo caso ovviamente l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sul digitale terrestre (attenzione: al numero 58), nel secondo si tratta del broadcaster ufficiale della Lega e dunque fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match del massimo campionato di basket tra Brescia e Sassari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45 mentre l’eventuale successo di Sassari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



