Diretta Brescia Sassari/ Streaming video tv: scherzetto della Leonessa? (Basket A1)

DIRETTA BRESCIA SASSARI: MATCH INTRIGANTE!

Brescia Sassari, che sarà diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Fabrizio Paglialunga e Dario Morelli, va in scena alle ore 12:00 di domenica 18 aprile presso il PalaLeonessa A2A: siamo nella 28^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, un turno che segue l’infrasettimanale e che dunque entrambe le squadre dovranno affrontare provando a ritrovare subito le loro energie.

La Germani punta un posto nei playoff: il cambio di allenatore, con l’esonero di Vincenzo Esposito e l’avvento di Maurizio Buscaglia, non ha pagato tutti i dividendi sperati anche se in qualche modo la squadra lombarda si è rilanciata, e ora potrebbe davvero partecipare alla post season anche se da qui al termine della stagione regolare dovrà essere perfetta o quasi, e potrebbe non bastare.

La Dinamo punta ovviamente una posizione nella griglia che le consenta non solo di avere il fattore campo per il primo turno, ma che aumenti le possibilità di tornare in finale; il discorso in questo caso è molto più complesso e riguarda la concorrenza. Vedremo dunque in che modo andranno le cose nella diretta di Brescia Sassari, tra poco si alzerà la palla a due e noi nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati a una sfida che potrebbe essere più equilibrata del previsto.

DIRETTA BRESCIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Sassari non sarà uno dei match che per questa 28^ giornata saranno trasmessi sui canali della nostra televisione; tuttavia, come ormai sappiamo bene, la piattaforma Eurosport Player fornisce tutte le partite del campionato di basket ai suoi abbonati, in diretta streaming video e dunque tramite l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche dei giocatori e delle squadre e la classifica di Serie A1.

DIRETTA BRESCIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Sassari mette a confronto due squadre che naturalmente hanno obiettivi diversi, e che hanno confermato nel corso della stagione le loro possibilità. I riflettori si puntano chiaramente sul Banco di Sardegna, che nel 2019 aveva concluso una stagione fantastica vincendo la Europe Cupe e raggiungendo la finale scudetto, poi persa contro Venezia al termine di una serie appassionante; Gianmarco Pozzecco, tra alti e bassi, sta confermando come la squadra sia una corazzata del nostro campionato ma adesso ha bisogno del vero salto di qualità, quello che per esempio la stessa Reyer era riuscita a fare e che forse manca ancora agli isolani, come dimostra anche la brutta eliminazione dalla Champions League. Per quanto riguarda Brescia, la straordinaria stagione 2018 (semifinale playoff e finale di Coppa Italia) non si potrà forse ripetere nel breve periodo, anche perché nel frattempo la concorrenza è aumentata e non di poco; sarà però importante per Buscaglia provare a prendersi i playoff, perché da quell’obiettivo si potrebbe iniziare a costruire qualcosa di concreto per il futuro. Staremo a vedere…

