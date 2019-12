Diretta Brescia Sassuolo/ Streaming video tv: Rondinelle per il tris (Serie A)

Brescia Sassuolo, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 18 dicembre come recupero della partita della settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Ricordiamo che ad inizio ottobre Brescia Sassuolo fu rinviata per la morte di Giorgio Squinzi, patron della società neroverde. In due mesi e mezzo logicamente molte cose sono cambiate. Ad esempio, il Brescia ha esonerato Eugenio Corini, ma il suo successore Fabio Grosso ha fatto flop e così è tornato Corini, che ha subito ottenuto due vittorie consecutive, contro Spal e Lecce, due scontri diretti che hanno dunque rilanciato le ambizioni di salvezza delle Rondinelle. I punti in classifica così adesso sono 13 per il Brescia, che in caso di tris aggancerebbe un Sassuolo che staziona invece a quota 16 punti dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi. Domenica è arrivato lo 0-0 sul campo del Milan, in quella che era la “partita del cuore” proprio per Squinzi. La zona calda però non è lontana e Roberto De Zerbi deve evitare scivoloni per non ritrovarsi invischiato nella bagarre.

La diretta tv di Brescia Sassuolo sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali di Sky Sport Serie A, per la precisione al numero 253 del vostro decoder o in alternativa, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video, sull’applicazione Sky Go che è disponibile per tutti gli abbonati a Sky e può essere attivata senza costi aggiuntivi.

Analizziamo adesso le probabili formazioni attese per il recupero di Brescia Sassuolo. Corini ritrova Cistana, che era squalificato contro il Lecce. Il difensore dovrebbe riprendere dunque il suo posto accanto a Chancellor, Mangraviti dovrebbe andare in panchina per lasciargli spazio. A centrocampo giocheranno Spalek, Tonali e Bisoli, con Romulo invece sulla trequarti. In avanti Torregrossa e Donnarumma si giocano un posto accanto a Balotelli. Nel Sassuolo invece mancherà lo squalificato Toljan. Il suo posto dovrebbe essere preso da Muldur, che dovrebbe dunque completare la linea difensiva a quattro con Ferrari, Marlon e Kyriakopoulos. In mediana ecco Magnanelli e Locatelli, davanti confermato Caputo, con Berardi, Djuricic e Boga sulla linea delal trequarti.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Brescia Sassuolo danno ragione alla squadra di casa, ma c’è grande equilibrio al Rigamonti: infatti il segno 1 per la vittoria delle rondinelle vale 2,30 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2,90 che è stato assegnato all’eventualità del successo esterno, identificata dal segno 2. Per il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, andreste infine a guadagnare una cifra corrispondente a 3,65 volte quanto investito.



