Diretta Brescia Scafati/ Streaming video tv: Givova ancora a quota zero (basket A1)

DIRETTA BRESCIA SCAFATI: GERMANI FAVORITA!

Brescia Scafati, partita diretta dagli arbitri Denny Borgioni, Alessandro Perciavalle e Silvia Marziali, si gioca alle ore 19:30 di domenica 16 ottobre, presso il PalaLeonessa: nella 3^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 abbiamo un match che naturalmente tende totalmente a favore della Germani, una realtà che negli ultimi anni si è consolidata fino a entrare nel novero delle squadre pronte a giocarsi la Top 4 – intesa come cammino nei playoff – che ha tenuto testa a Milano al Mediolanum Forum e poi ha saputo rimontare Varese, andando sotto per tre quarti ma poi vincendo una partita incredibile nel periodo conclusivo.

Scafati invece va ancora alla ricerca della prima vittoria da quando è tornata in Serie A1: diciamo che il calendario non ha dato una mano perché finora le avversarie sono state Venezia e Milano, e allora bisogna aspettare qualche partita più “morbida” per provare a togliere lo zero dalla classifica. Vedremo, magari potrebbe già essere questa sera per quanto complicato; aspettando ora la diretta di Brescia Scafati possiamo fare qualche considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaLeonessa, che potrebbe anche regalarci qualche sorpresa…

DIRETTA BRESCIA SCAFATI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Scafati non sarà una delle partite trasmesse sui canali della nostra televisione per questa 3^ giornata di Serie A1, Tuttavia, come ormai sappiamo, per tutti gli appassionati resta valida la novità della stagione che riguarda Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, sarà dunque una visione in diretta streaming video e per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento oppure, in alternativa, acquistare il singolo evento on demand. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni come il boxscore aggiornato in tempo reale e il tabellino play-by-play.

DIRETTA BRESCIA SCAFATI SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Brescia Scafati, chiaramente la Germani vuole approfittare del turno casalingo contro la neopromossa Givova per continuare una marcia che, come detto, è già iniziata con la vittoria in rimonta contro Varese, un successo che per Alessandro Magro è stato importante perché aprire con due sconfitte non avrebbe certamente fatto bene al morale. Poi c’è stato anche l’esordio in Eurocup, ma la Joventut Badalona si è dimostrata più forte; diciamo allora che la stagione della Leonessa in generale non è iniziata benissimo e non ci riferiamo solo al segno negativo delle partite giocate, ma bisogna anche provare a studiare una strutturazione in un roster che ha perso un giocatore di fondamentale importanza come Nazareth Mitrou-Long, costringendo Amedeo Della Valle a cambiare approccio alle gare.

Scafati naturalmente naviga per la salvezza, perché realisticamente questo può essere l’unico obiettivo dei campani; la stagione potrebbe riservare maggiori soddisfazioni e l’esempio di Tortona è recentissimo, ma la sensazione è che la Givova sia comunque diversa dalla Bertram e che dunque i paragoni siano azzardati. Chiaramente Scafati scenderà in campo per vincere ogni singola partita e questo vale anche per il match del PalaLeonessa che inizierà tra poche ore, poi sarà la stagione a dirci se l’anno prossimo questa neopromossa sarà ancora in Serie A1…











