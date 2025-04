DIRETTA BRESCIA SCAFATI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo davvero arrivati alla diretta Brescia Scafati, una partita che è interessante anche per una storia molto curiosa: vale a dire, il ritrovo da avversari, non certo per la prima volta, tra Amedeo Della Valle e Andrea Cinciarini. I due si erano ritrovati a Reggio Emilia, dopo il ritorno di Della Valle dall’esperienza a Ohio State: separati da sette anni di differenza e dunque con Cinciarini già parecchio esperto, in realtà insieme hanno disputato solo la storica stagione 2014-2015, quella della prima finale scudetto persa in maniera beffarda contro Sassari, perché poi Cinciarini ha deciso di sposare la causa dell’Olimpia Milano.

Con questa maglia il playmaker ha battuto Della Valle in finale l’anno seguente; il piemontese a Reggio Emilia è rimasto fino al 2018 e poi lui stesso è andato a giocare a Milano, dunque anche qui ha ritrovato il suo vecchio compagno di squadra con il quale ha vinto la Supercoppa Italiana. Oggi uno è leader di Brescia che punta lo scudetto, l’altro ha combattuto e combatte fino all’ultimo per evitare la retrocessione di una Scafati ormai condannata, e poi vedremo se a 39 anni deciderà di smettere; noi invece ci mettiamo comodi e ci gustiamo questo scontro, così come la diretta Brescia Scafati la cui palla a due sta finalmente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA SCAFATI: LA GERMANI VUOLE RISALIRE!

Con la diretta Brescia Scafati si gioca una partita che, alle ore 20:45 di sabato 19 aprile, è valida per la 27^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. Un super sabato, vista la Pasqua, con una Germani che continua la sua corsa verso la vittoria della regular season ma ha subito un duro colpo settimana scorsa, perché ha perso un’altra sfida diretta – stavolta contro la Virtus Bologna – e così ha lasciato la Segafredo e Trapani al comando delle operazioni, per la squadra di Peppe Poeta un match da recuperare alle due capolista dovendosi sempre guardare da Trento, ma anche dall’Olimpia Milano.

Per Scafati invece la retrocessione è dietro l’angolo: la Givova non riesce davvero a rialzare la testa, e il ko subito in casa da Reggio Emilia l’ha lasciata a -4 dalla salvezza, ma con i doppi confronti con cui fare i conti e dunque la necessità di vincere se non altro due volte per assicurarsi un’altra permanenza in Serie A1, sempre ovviamente che le rivali restino ferme. Tra poco scopriremo cosa succederà nella diretta Brescia Scafati, intanto facciamo qualche ulteriore incursione nei meandri della presentazione della partita.

COME SEGUIRE LA DIRETTA BRESCIA SCAFATI IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Brescia Scafati saremo in chiaro su DMAX, come sempre in alternativa appuntamento in diretta streaming video, per gli abbonati, con la piattaforma DAZN.

DIRETTA BRESCIA SCAFATI: SFIDA A SENSO UNICO

Si avvicina il momento della diretta Brescia Scafati, per la Germani naturalmente questa partita rappresenta una gran bella occasione per riprendere la marcia che si è interrotta alla Unipol Arena. Possiamo pacificamente dire che si sia trattato di un incidente di percorso all’interno di un campionato che nelle prime posizioni è assolutamente equilibrato, basti pensare che le due squadre che comandano la classifica hanno già perso sette volte e questo ovviamente rende più concreto il sogno scudetto, non essendoci una corazzata (o più) che almeno per il momento appaia superiore alle altre.

Per Scafati il viaggio al PalaLeonessa potrebbe sancire la retrocessione, non aritmetica ma ufficiosa: anche Marco Ramondino non è riuscito a dare la scossa a una squadra che, nonostante la presenza dell’eterno Andrea Cinciarini, di Kruize Pinkins e, fino a qualche settimana fa, di Rob Gray che era il miglior marcatore del campionato, ha sempre navigato nelle ultime posizioni della classifica e forse ha perso l’ultimo treno con la sconfitta di Varese, ma in realtà lasciando per strada parecchie occasioni come anche il derby contro Napoli. Se sarà A2, terminerà un bel ciclo durato tre anni, e poi la società avrà comunque le carte in regola per tentare di tornare subito al piano di sopra.