Diretta Brescia Spal/ Streaming video DAZN: quasi uno spareggio playoff (Serie B)

DIRETTA BRESCIA SPAL: LE RONDINELLE CI CREDONO!

Brescia Spal, in diretta alle ore 14:00 di sabato 1 maggio, vale per la 35^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021: il torneo cadetto riparte dopo l’interruzione per la quarantena del Pescara, e ci aspetta un tour de force che vedrà direttamente coinvolte queste due squadre. Al Rigamonti va in scena uno spareggio per i playoff, più o meno: grazie all’ottima rimonta targata Pep Clotet il Brescia si è riportato a 3 punti dall’ottavo posto, ha perso a Empoli nell’ultimo incontro ma resta in piena corsa per agganciare una post season che sembrava lontana solo poche giornate fa.

La Spal difende lo stesso tesoretto di punti sulla Reggina: mai costanti e spesso sotto le aspettative, gli estensi arrivano dalla sconfitta interna contro l’Ascoli che ha messo nei guai Massimo Rastelli, già sostituto di Pasquale Marino e che non è riuscito a far fare il salto di qualità alla squadra. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Brescia Spal; mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco del Rigamonti, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BRESCIA SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Spal non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: sappiamo bene infatti che il campionato di Serie B è appannaggio (anticipo a parte) della piattaforma DAZN che ne detiene i diritti. Questo significa che i suoi abbonati potranno seguire questa partita, così come tutte le altre, attivando il servizio di diretta streaming video: bisognerà installare DAZN su dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone oppure, in alternativa, servirsi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SPAL

In Brescia Spal rientra Papetti, che potrebbe sostituire Mangraviti come centrale, al fianco di Cistana, o giocare a destra per Karacic; sull’altro versante agirà uno tra Pajac e Martella, a centrocampo invece Van de Looi sarà il playmaker di riferimento con Labojko e Bjarnason sempre favoriti per le maglie di interni, anche se Dimitri Bisoli spera nel posto. Sarebbe sicuramente suo con l’avanzamento dell’islandese, che se la gioca con Ndoj e Jagjello; non parte battuto nemmeno Ragusa, mentre come centravanti Ayé è in netto vantaggio su Alfredo Donnarumma. Rastelli ritrova Luca Mora e Sernicola: solo il primo potrebbe essere titolare in mezzo al campo, eventualmente per Segre o Federico Viviani con la conferma di Missiroli (che farebbe il regista), ma qui se la giocano anche Murgia e Salvatore Esposito. Difesa invariata con Dickmann e Ranieri – attenzione però a Marco Sala – da terzini ad accompagnare i centrali Tomovic e Okoli (davanti a Etrit Berisha), Valoti sarà il trequartista a supporto di Floccari e Asencio, che sono favoriti su Federico Di Francesco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Brescia Spal abbiamo a disposizione le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai, per cui andiamo subito a vedere cosa ci dicono. La squadra favorita, sia pure non di molto, è quella lombarda, con un valore di 2,50 volte la puntata sul segno 1 che identifica la sua vittoria; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,95 volte l’importo investito mentre il segno 2, per il successo degli estensi, porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte quanto avrete messo sul piatto.



