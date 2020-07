Diretta Brescia Spal/ Streaming video tv: è l’ultima spiaggia (Serie A)

Brescia Spal, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, si gioca questa sera, domenica 19 luglio 2020, alle ore 19.30 per la trentaquattresima giornata di Serie A. Non serve molto per capire che la diretta di Brescia Spal sarà una vera e propria ultima spiaggia per entrambe le formazioni, dal momento che le Rondinelle sono penultime con 21 punti in classifica mentre i ferraresi occupano l’ultimo posto a quota 19. Chi perde è condannato ma anche il pareggio non servirebbe a nulla: serve solo vincere per rilanciarsi, con il Brescia naturalmente al centro dell’attenzione sia perché gioca in casa sia perché ha due punti in più. La Spal d’altro canto in caso in caso di sconfitta potrebbe essere condannata anche dalla matematica e cercherà dunque di rimandare il verdetto. Il turno infrasettimanale ha fatto molto male sia a Diego Lopez sia a Luigi Di Biagio: per il Brescia sconfitta 6-2 nel derby contro l’Atalanta, mentre la Spal ha perso 0-4 in casa contro l’Inter. Sfide ai limiti dell’impossibile, d’accordo, ma i passivi sono stati davvero troppo pesanti…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BRESCIA SPAL

La diretta tv di Brescia Spal sarà garantita sui canali Sky, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva dalla televisione satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SPAL

Andiamo a scoprire ora le probabili formazioni di Brescia Spal. In una settimana caratterizzata da batoste per entrambe le squadre, le Rondinelle di Diego Lopez almeno hanno avuto due giorni di riposo in più e questo potrebbe essere un grosso punto in favore del Brescia, mentre un punto comune sarà valutare gli strascichi dal punto di vista psicologico in vista di una partita nella quale sarà obbligatorio vincere. Il Brescia dovrebbe rilanciare Tonali titolare in cabina di regia e si affiderà ancora una volta in attacco alla coppia formata da Donnarumma e Torregrossa, nella Spal invece la notizia più significativa per Luigi Di Biagio è la squalifica di Valdifiori (ammonito, era diffidato), di conseguenza a centrocampo potrebbe ritrovare una maglia da titolare Missiroli, rimasto in panchina per tutta la partita giovedì sera contro l’Inter. Altri panchinari di tre giorni fa che sperano di trovare spazio sono Tomovic e Felipe in difesa e Floccari in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Brescia Spal in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sulla carta sono quote abbastanza equilibrate, ma con le Rondinelle un pochino favorite: il segno 1 infatti è quotato a 2,35 mentre per il segno 2 si sale a 2,95. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori tuttavia è il pareggio: il segno X vale 3,45 volte la posta in palio.



