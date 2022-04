Diretta/ Brescia Spal streaming video tv: estensi a caccia di vittorie (Serie B)

DIRETTA BRESCIA SPAL: RONDINELLE FAVORITE!

La diretta di Brescia Spal andrà in scena sabato 25 aprile a partire dalle ore 18.00 allo Stadio Mario Rigamonti: è una delle partite che compone il calendario della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. La stagione cadetta sta volgendo al termine, ma le due squadre stanno ancora lottando per perseguire i rispettivi obiettivi, che sono opposti tra loro. I padroni di casa infatti si trovano in zona play-off e ambiscono a ottenere il migliore piazzamento in vista della prossima fase. Gli ospiti, invece, sono a +3 sulla zona play-out e intendono allontanarsi ulteriormente per evitare rischi.

Le Rondinelle sono dunque favorite nell’impegno odierno e lo dimostrano anche gli ultimi risultati conquistati: una vittoria contro il Parma ed un pareggio contro il Monza. Gli estensi, invece, mancano il successo da ben sette turni. L’ultimo risultato è il pareggio con il Crotone. L’obiettivo è dunque da un lato di dare continuità, mentre dall’altro di ritrovare la serenità.

DIRETTA BRESCIA SPAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Spal sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Brescia Spal in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SPAL

Le probabili formazioni della diretta Brescia Spal rivelano che in questa partita ci sarà una assenza importante. Essa non sarà a cura dei padroni di casa, che invece hanno tutti a disposizione, bensì degli ospiti: si tratta infatti dello squalificato Salvatore Esposito. Per quanto riguarda le Rondinelle, invece, il tecnico Eugenio Corini metterà in campo i suoi uomini migliori con il consueto 4-3-1-2: Joronen; Sabelli, Mangraviti, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Proia; Lewis; Aya, Moreo. Il tecnico degli estensi, Roberto Venturato, ottempererà così invece alle lacune nel suo 4-3-1-2: Ngagne; Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia; De Riva, Zanellato, Pinato; Mancosu; Vido, Colombo.

QUOTE BRESCIA SPAL

Le quote della diretta Brescia Spal, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favorite le Rondinelle. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 1,62. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,70. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine fissato a 5,50.











