Diretta/ Brescia Spezia (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie B, oggi 27 aprile 2024)

DIRETTA BRESCIA SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente ci siamo, la diretta di Brescia Spezia è dietro l’angolo. Ultimamente le rondinelle hanno raccolto qualche risultato interessante: abbiamo due vittorie nelle ultime quattro, anche se nelle due gare più recenti il Brescia ha ottenuto soltanto un punto senza segnare. Tre vittorie nelle ultime 11 giornate, cinque successi nel girone di ritorno: in tutta l’andata erano stati sei e dunque possiamo dire che siamo in linea con il modo in cui la formazione lombarda aveva iniziato il campionato, adesso per prendersi i playoff bisognerà alzare ancor più l’asticella.

Lo Spezia invece punta una salvezza complicata, per evitare la seconda retrocessione consecutiva e ritrovarsi in Serie C: la squadra ligure ha vinto solo due volte nelle ultime nove, però è lo stesso numero di sconfitte maturato negli ultimi 13 turni e dunque qualche passo avanti c’è stato. Ora bisogna ritrovare il successo esterno: fuori casa lo Spezia non vince dal 3-2 di Pisa, era il 27 gennaio. Succederà oggi al Rigamonti? Ce lo dirà il terreno di gioco tra qualche istante: mettiamoci comodi e lasciamo parlare i protagonisti di questa partita, è davvero tutto pronto e la diretta di Brescia Spezia sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

BRESCIA SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono molti modi per seguire la diretta di Brescia Spezia, in primo luogo vi suggeriamo Sky che dopo aver effettuato l’abbonamento al pacchetto Calcio vi sbloccherà i canali dal 251 in poi, dove verrà trasmessa la partita. In alternativa, con le medesime modalità, anche sulla piattaforma di streaming online di NowTv sarà possibile seguire questo match. In ultima battuta c’è Dazn.

I TESTA A TESTA

La diretta di Brescia Spezia ci farà compagnia tra poco, e allora possiamo dire che nella storia recente queste due squadre si sono affrontate in parecchie occasioni, sempre in Serie B con anche l’incursione, lo scorso ottobre, in Coppa Italia per un 3-1 ligure – in casa – nel secondo turno. In generale in questo periodo recente ha fatto molto meglio lo Spezia, che ha vinto quattro volte; un solo successo del Brescia che peraltro, nell’aprile di sei anni fa, è maturato al Picco. Troviamo cinque pareggi, tra cui un incredibile 4-4 al Rigamonti nel gennaio 2019, lo Spezia comunque non vince in questo stadio dal dicembre 2014, 0-1 con il gol di Mario Situm al 2’ minuto di gioco.

L’ultima vittoria interna del Brescia è incredibilmente ancora più lontana: possiamo dire che i liguri siano una bestia nera delle rondinelle, che non li hanno mai battuti tra il 2008 e il già citato 2018, perdendovi sette volte. Nel marzo di 16 anni fa, sempre in Serie B, il gol decisivo per il successo del Brescia lo aveva realizzato Riccardo Taddei; quella squadra era allenata da Serse Cosmi e in campo c’erano anche Roberto De Zerbi e Alessio Tacchinardi, è decisamente passato parecchio tempo da allora… (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

La diretta di Brescia Spezia si prospetta come un match cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi ben definiti ma differenti che vedremo realizzarsi o meno oggi 27 aprile 2024 alle 14.00 al Rigamonti. I padroni di casa, settimi in classifica, sono alla ricerca di una vittoria per consolidare la loro posizione nei playoffs e proseguire la loro corsa verso la promozione.

Tuttavia, la squadra arriva da un pareggio a reti inviolate contro la Ternana e avrà la pressione di mantenere i tre punti in casa. Lo Spezia invece, al 17° posto, necessita di una vittoria per evitare i play-in e continuare a competere in modo più sereno nelle prossime partite. Anche loro hanno ottenuto un pareggio a reti inviolate, contro la Sampdoria, e saranno determinati a trovare il successo in questa sfida.

BRESCIA SPEZIA: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta di Brescia Spezia cercando i giocatori chiave per entrambe le squadre: i lombardi, attenzione a Bisoli, un esterno destro molto efficace sia in fase offensiva che difensiva. Grazie alla sua velocità, è in grado di mettere cross pericolosi al centro e si distingue per le sue abilità nei calci piazzati.

Lo Spezia punterà su Verde, il fantasista numero 10, per sbloccare la partita. Verde è un giocatore di grande talento, in grado di creare occasioni per i compagni e segnare reti importanti per la squadra.

BRESCIA SPEZIA, LE QUOTE

Andiamo ad approfondire le quote della diretta di Brescia Spezia con il supporto della Snai: il segno 1 ha una quota pari al 1,7 mentre il suo opposto è a 2,3. Il pareggio invece è stato fissato a 2,7.











